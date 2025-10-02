Ahmet Sezer Ortaokulu’nda gece gökyüzü gözlem etkinliği

Eskişehir’de Ahmet Sezer Ortaokulu’nda düzenlenen ’Kutup Yıldızım Aile: Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ çerçevesinde, öğrenciler teleskop ile uzayın derinliklerini gözlemledi.

Eskişehir Valiliği himayelerinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce ’Bilge Aileden Bilinçli Topluma Projesi’ yürütülüyor. Bu çerçevede, Ahmet Sezer Ortaokulu’nda ’Kutup Yıldızım Aile: Gece Gökyüzü Gözlem Etkinliği’ isimli bir etkinlik düzenlendi. Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) ve Eskişehir Astronomi Topluluğu’ndan öğretim üyeleri, öğretmenler ve astronomlar ile 350 aile etkinliğe katılım sağladı. Teleskop ile Ay ve Satürn gözlemleri yapan öğrenciler, keyifli astronomi sohbetleri gerçekleştirdi. 4-10 Ekim tarihleri arasında kutlanan Dünya Uzay Haftası çerçevesinde yapılan etkinliğin astronomiye olan ilgiyi ve farkındalığı artırdığı belirtildi.

