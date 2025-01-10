Ahmet Türk göreve iade mi edilecek? Yerine kayyum atanmış, Bahçeli'nin çağrısı sonrası DEM Parti heyetinde yer almıştı

Dem Parti İmralı Heyetinin arasında bulunan Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. TV100 yayınına konuk olan gazeteci Sinan Burhan, yerine kayyum atanan Türk'le ilgili önümüzdeki günlerde yeni gelişmeler yaşanabileceğini söyledi.

"AHMET TÜRK'ÜN GÖREVE İADESİ GÜNDEMDE"

Burhan konuşmasında, “Cumhur İttifakı’nın arka planından aldığımız bilgi şu yönde. Ahmet Türk’ün göreve geri iade edilmesi durumu şu anda gündemde. Bu minvalde 4 Kasım’da Ahmet Türk’e kayyum atanmıştı." dedi.

TARİH DE VERDİ

Tarih de veren Burhan açıklamasının devamında şunları söyledi;

"4 Mart tarihinde ikinci bir değerlendirme konusu gündeme gelebilir. Bu yönde Ahmet Türk göreve geri gelebilir. Ankara'da konuşulan görüşmeler bu yönde."