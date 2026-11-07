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Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyor

Özellikle son dönemde sitelerdeki bazı aidat tutarları şehirdeki ortalama kira fiyatlarının bile üzerine çıktı. Bazı sitelerde 30 bin TL aidat tutarı talep edilirken bazı muhitlerde ev kiraları 25 bin TL civarında... Fahiş aidatlarla ilgili 2027 yılında yapılması planlanan 'lisans' düzenlemesiyle birlikte bu durumun önüne geçilmesi planlanıyor. İşte tüm detaylar!

Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: 'Lisans' dönemi başlıyor
Mynet

Özellikle İstanbul'da yüksek kira fiyatları vatandaşın belini bükerken, son dönemde bir de aidatlarda fahiş fiyatlar görülmeye başlandı. Bu durumla ilgili uzmanlar 2027 yılında getirilecek yeni düzenlemeye işaret ediyor.

Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: Lisans dönemi başlıyor 1

KİRA FİYATINI BİLE AŞIYOR

Temizlik, güvenlik, elektrik ve asansör bakımı kalemlerini kapsayan bazı sitelerdeki aidat tutarlarında fiyatlar ortalama bir kira fiyatını bile aştı.

Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: Lisans dönemi başlıyor 2

Show TV'nin haberine göre, Kağıthane'deki bir dairenin aylık kirası 25 bin TL bandında iken, Etiler'deki bir sitede 30 bin TL tutarında aidat talep edilebiliyor.

Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: Lisans dönemi başlıyor 3

'LİSANS' DÖNEMİ GELİYOR

Site yönetimleriyle ilgili lisans dönemine geçildiğini belirten Kentsel Tesis Yönetim Denetim Başkanı Suat Sandalcı, 2027 yılında bu durumun çözüme kavuşturulacağını ifade etti.

Aidatlar kira fiyatlarını bile aştı! Fahiş artışlar için 2027 işaret edildi: Lisans dönemi başlıyor 4

Sandalcı ayrıca lisansı olmayan herhangi bir yönetimin hizmet veremeyeceğini belirterek, "Fahiş aidat dönemi bitecek ve bu durumun önüne geçilecek" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kira aidat site
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