'Aile Festivali' tüm hızıyla devam ediyor! "Güçlü bir toplumsal miras"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın öncülüğünde; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve RTÜK’ün destekleriyle hayata geçirilen Aile Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Şimdiden 50 binden fazla ziyaretçiyi ağırlayarak büyük ilgi toplayan festival, tarihi atmosferiyle unutulmaz anlar sunan Yedikule Hisarı’nda, aile bağlarını pekiştirmeyi ve toplumun geleceğine güçlü bir miras bırakmayı amaçlayan etkinlik, katılımcılara keyifli anılar biriktirme fırsatı veriyor.

"GÜÇLÜ TOPLUMSAL MİRAS"

Festivalin ikinci günü olan 11 Ekim Cumartesi günü saat 14.30’da bir buluşma programı gerçekleştirildi. Programa Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin katıldı.

Alanda yapılan konuşmalarda, Bakan ve başkanlar aile kurumunun toplumun temeli olduğuna, aile bağlarının korunması ve güçlendirilmesinin önemine dikkat çektiler. Ayrıca “Aile Yılı” vizyonunun sadece bir temadan ibaret olmadığı, gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir toplumsal miras olduğu vurgulandı. Festivalin, ailelerin birlikte vakit geçirerek iletişimi artırmasına katkı sağlayan en kapsamlı etkinliklerden biri olduğu ifade edildi.

2025 yılının “Aile Yılı” ilan edilmesi kapsamında İstanbul’un tarihi mekânlarından Yedikule Hisarı’nda düzenlenen Aile Festivali'ne vatandaşlar yoğun katılım gösterdi pic.twitter.com/6oscDbgi78 — Mynet (@mynet) October 11, 2025

BİRÇOK NOKTAYI ZİYARET ETTİLER

Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Demiröz ve RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin festival alanını gezerek alışveriş stantlarından çocuk atölyelerine, gastronomi alanlarından kültürel etkinliklere kadar birçok noktayı ziyaret etti. Katılımcılarla bir araya gelen Bakan ve başkanlar ailelerle sohbet ederek festival coşkusuna ortak oldu.