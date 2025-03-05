Aile Hekiminden randevu alıp gitmezsem ne olur? Randevuya gitmemenin cezası var mı?

Aile hekimleri, sorumlu oldukları hastaların tedavisinin yapılması, sağlık takibinin yapılması, eğer gerekli görürse başka bir uzmanlık alanına yönlendirilmesi gibi görevler üstlenmişlerdir. Eğer bağlı olunan aile hekimi izindeyse ya da yerinde yoksa vekalet verdiği aile hekimi o hastayla ilgilenir.

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihli duyurusuna göre isteyen hastalar randevu olmadan da Aile Hekimlerine başvurabilmektedir. Kısacası muayene olabilmek için randevu alımı zorunlu olmamaktadır. Gereksinim duyan herkes randevu almadan aile hekimine görünebilmekte ve ayakta tedavi olabilmektedir.

Aile Hekiminden randevu alıp gitmezsem ne olur?

Aile hekimliği sistemi randevu ile çalışan bir sistemdir. Vatandaşlar, kişiye özel e-Nabız sistemi, Merkezi Randevu Sistemi (MHRS) ya da bu amaç için kurulmuş olan ALO 182 Çağrı Merkezi'ni arayarak aile hekimi randevusu alabilir. Hastalar verilen gün ve saatte aile hekiminin bulunduğu sağlık kurumunda hazır bulunmalıdır.

Eğer randevu alındıysa alınan randevuya gidilmesi son derece önemlidir. Eğer randevu talebi yapıldığı ve talep onaylandığı hâlde kişi aldığı randevu günü ve saatinde aile hekimliğinde hazır bulunmazsa bir süre için randevu alma hakkı iptal edilir.

Onaylanan randevuya gidilmezse ne olur?

Vatandaşlar, kontrol, tedavi gibi durumlara bağlı olarak aile hekiminden randevu alma gereksinimi duyabilirler. Randevu talebi dijital ortamdan, uygulamalar ya da internet sitesi aracılığı ile alınabildiği gibi çağrı merkezi aracılığı ile de randevu alınabilmektedir.

Randevu alınıp, alınan randevunun günü ve saati onaylandığı zaman (randevuya gideceğinin onayı verildiğinde), randevu saati gelmeden birkaç dakika önce kişilerin aile hekimliğinde hazır bulunması gerekir. Eğer bir kişi aldığı randevuya gitmezse 15 gün boyunca yeniden aile hekiminden randevu alamaz.

Aile Hekimi randevusuna gitmemenin cezası var mı?

Türkiye’deki sağlık hizmetleri, randevu talebi, takibi, ilaç ve reçete takibi ve hastanın geçmiş tedavi ve muayene bilgilerinin görüntülenebildiği dijital ortamlara taşınması ile son derece hızlanmış ve daha verimli bir hale gelmiştir. Aile hekimliği de diğer sağlık birimleri gibi randevu alınarak gidilebilen bir sisteme sahiptir.

Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihli duyurusuna göre aile hekimine randevu alma zorunluluğu bulunmadan da gidilebilmektedir. Buna göre kişiler randevu almadan muayene olabilirler. Ancak randevu alındığı hâlde gidilmemesi uzun vadede bazı sorunlara neden olabilir. Bir süreliğine randevu alma hakkı kaybedilebilir (15 gün) ancak herhangi bir para cezası ya da farklı bir yaptırım uygulanmaz.