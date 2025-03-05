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Aile Hekimine randevusuz gidilir mi? Gidilirse ne olur? Aile Hekimliğinde randevu zorunlu mu?

Ferhan Petek Ferhan Petek
24.02.2025 15:54
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Bir tıp disiplini olan aile hekimliği, tıptaki başka branşlara benzer olarak kendine özgü eğitimlere, araştırma konularına sahip olan klinik bir daldır. Aile hekimleri hastaların sağlık geçmişini takip ederek, koruyucu sağlık hizmetleri sunar. Bu kapsamda Aile Hekimine randevusuz gidilip gidilmediği merak edilir.

Aile Hekimine randevusuz gidilir mi? Gidilirse ne olur? Aile Hekimliğinde randevu zorunlu mu?

İçindekiler

  • Aile Hekimine randevusuz gidilir mi?
  • Aile Hekimine randevusuz gidilirse ne olur?
  • Aile Hekimine randevusuz muayene olunur mu? Aile Hekimliğinde randevu zorunlu mu?

Hastaların herhangi bir özelliklerine göre ayrım yapmadan, eğitimi dahilinde olan tüm hastalara tedavi, takip ve teşhis hizmeti veren aile hekimleri sorumlu oldukları kişilerin sadece hastalıkları ile değil hastalıklardan korunmaları ile de ilgilenir. Her vatandaşa atanmış bir aile hekimi bulunur.

Aile Hekimine randevusuz gidilir mi?

Aile hekimlerine randevu sistemi üzerinden randevu alınarak gidilir. Ancak Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihli duyurusuna göre isteyen hastalar randevu olmadan da Aile Hekimlerine başvurabilmektedir. Kısacası muayene olabilmek için randevu alımı zorunlu olmamaktadır.

Kişiler aile hekimlerinden randevu almak için ise e-Devlet de dahil olmak üzere çeşitli dijital ortamları, uygulamaları ya da çağrı merkezlerini kullanabilir. Aile hekimlerinin kim olduğunu bilmeyenler de yine mevcut sağlık sistemleri uygulamalarından aile hekimlerinin ismini öğrenebilirler.

Aile hekiminden randevu alabilmek için Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alınmalıdır. Randevu alma işlemi ayrıca ALO 182 çağrı merkezinden de gerçekleştirilebilir. Hem internet adresi üzerinden hem de mobil uygulamalardan randevu alınarak aile hekimine muayene olunabilir.

Aile Hekimine randevusuz gidilirse ne olur?

Bir süre önce merkezi randevu sistemine geçen aile hekimliği birimi Sağlık Bakanlığı'nın 1 Temmuz 2024 tarihli duyurusuna göre randevu almadan da hasta kabul edebilmektedir. Bu uygulama karşılığı olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi ile birlikte hasta olan vatandaşlar muayene ve tedavi hizmetlerinden randevu almadan yararlanabilmektedirler.

Ayakta tedavi olmak isteyen hasta vatandaşlar, aile hekimlerinden randevu almadan muayene olabilmektedirler. Acil durumlarda anında ve vatandaşı bekletmeden acil durumu olan vatandaşa öncelik verilmektedir. Ayrıca aile hekimi izinli olan hasta o doktorun vekaletinin bulunduğu başka bir aile hekimine muayene olabilmektedir.

Aile Hekimine randevusuz muayene olunur mu? Aile Hekimliğinde randevu zorunlu mu?

MHRS (Merkezi Hekim Randevu sistemi) üzerinden, e-Nabız adı verilen kişiye özel sağlık uygulamasından, e-Devlet aracılığı ile ya da bu amaçla kurulmuş olan Alo 182 Çağrı Merkezi'nden randevu alınarak çeşitli hastanelerden ya da bağlı olunan sağlık ocağındaki aile hekiminden randevu alınabilir.

Ancak daha önce de bahsettiğimiz 1 Temmuz 2024 tarihli duyuruya göre, aile hekimine randevusuz muayene olabilmek de mümkündür. Bu uygulama doğrultusunda hasta olan vatandaşlar randevu almadan da aile hekimine ayakta tedavi için görünebilmektedir. Hasta kişiler için herhangi bir randevu zorunluluğu kalmamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
MHRS Aile hekimi
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