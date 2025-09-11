Aile için soygunla gündeme gelmişti! AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir istifa kararı aldı

AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir istifa kararı aldı. Aydemir, ilçe başkanlığından istifa ettiğine dair AK Parti İstanbul il örgütüne bildirimde bulundu.

Aydemir'in İstifa kararını, bu akşam AKP Gaziosmanpaşa ilçe örgütü ile de paylaşacağı öğrenildi.

OĞLUNUN KASAYI SOYDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Halk TV'de yer alan habere göre 24 Ağustos'ta AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı Fatih Aydemir’in evindeki çelik kasada bulunan ve toplam değeri 13,5 milyon TL seviyesinde olan para ve ziynet eşyası çalındı. Aydemir'in kasasını oğlu Muhammet Emin Aydemir'in soyduğu ortaya çıkmıştı.

RÜŞVET İDDİASI

Tutanaklara geçen ifadede Aydemir, AK Parti Gaziosmanpaşa İlçe Başkanı olan babasının rüşvet aldığını kendisine söylediğini anlatmıştı.