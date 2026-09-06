Ailesi günlerdir arıyordu! Kayıp genç tarihi tünelde bulundu

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada A. A., dengesini kaybederek düştü.

İKİ GÜN TÜNELDE MAHSUR KALDI

Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekiplerinin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır