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Ailesi günlerdir arıyordu! Kayıp genç tarihi tünelde bulundu

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Hatay'da ailesinin iki gündür haber alamadığı 28 yaşındaki A. A isimli genç, tarihi Titus Tünelinde mahsur kalmış halde bulundu. Ekipler tarafından kurtarılan adam, hastaneye kaldırılırken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde yaşayan A.A., aracıyla tarihi Titus Tünelinin yakınlarına gitti. Titus Tüneli çevresinde olduğu esnada A. A., dengesini kaybederek düştü.

Ailesi günlerdir arıyordu! Kayıp genç tarihi tünelde bulundu 1

İKİ GÜN TÜNELDE MAHSUR KALDI

Telefonunu aracında unutan şahıs, iki gün tünelde mahsur kaldı. Ailesinin kendisinden haber alamaması üzerine jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.

Ailesi günlerdir arıyordu! Kayıp genç tarihi tünelde bulundu 2

Ekiplerinin çalışmasının ardından tünelde mahsur kalan şahıs, kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Hatay
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