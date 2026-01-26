HABER

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi oldu

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyeliğine kabul edildiğini açıkladı. Ajet, THY ve Pegasus şirketlerinin ardından IATA'ya dahil olan üçüncü Türk havacılık şirketi oldu.

AJet, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) üyesi oldu

AJet, Türk Hava Yolları ve Pegasus'un ardından üçüncü Türk havayolu şirketi olarak IATA ailesine katıldı. Konuyla ilgili AJet kurumsal hesabından açıklamalarda bulunulurken şu ifadelere yer verildi;

AJET'TEN PAYLAŞIM GELDİ

"AJet olarak IATA üyesi hava yolları arasına katıldığımızı açıklamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Daha emniyetli, entegre ve sürdürülebilir bir uluslararası havacılık ekosistemi için çalışmaya devam ediyoruz."

