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AK Parti 25. Yıl Vizyon Belgesini yayımladı: Dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

AK Parti 25. Yıl Vizyon Belgesini yayımladı. Yayımlanan belgede Terörsüz Türkiye vurgusu dikkat çekerken, "Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin elli yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adımdır" ifadelerine yer verildi.

AK Parti 25. Yıl Vizyon Belgesini yayımladı: Dikkat çeken 'Terörsüz Türkiye' vurgusu
Mustafa Fidan

AK Parti tarafından 25. Yıl Vizyon Belgesi yayımlandı. Belgede terörsüz Türkiye sürecinin Türkiye için tarihi bir adım olduğu vurgulanırken, sürecin herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden yürütüldüğü vurgulandı.

AK PARTİ'DEN 25. YIL VİZYON BELGESİ

Paylaşılan 25. Yıl Vizyon Belgesi'nde şu ifadelere yer veirldi;

"Terörsüz Türkiye süreci herhangi bir müzakere ve pazarlık yapılmadan, kamu düzeninden hiçbir taviz verilmeden yürütülmektedir. Şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak ve gazilerimize vefa göstermek, millet olma bilincimizin en güçlü ifadelerinden biridir.

"AZİZ MİLLETİMİZİN ELLİ YILLIK ACISINI SONA ERDİRECEK"

Devlet politikası olarak yürütülen Terörsüz Türkiye süreci, aziz milletimizin elli yıllık acısını sona erdirecek tarihi bir adımdır.

"TÜRKİYE TARİHİNİN EN BÜYÜK KAZANIMLARINDAN BİRİ"

Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaştığında Türkiye tarihinin en büyük kazanımlarından biri olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Terörsüz Türkiye
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