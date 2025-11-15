HABER

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

AK Parti Bilecik İl Yönetim Kurulu Toplantısı, Serkan Yıldırım başkanlığında parti il binasında yapıldı.

AK Parti Bilecik İl Başkanlığı binasında İl Yönetim Kurulu Toplantısı, İl Başkanı Serkan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda gündemde yer alan konular değerlendirilirken, şehir ve teşkilat çalışmaları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda, birlik ve beraberlik içinde yürütülecek yeni projeler ve planlamalar ele alındı.
İl Başkanı Serkan Yıldırım, "Birlik ve beraberlik içinde, şehrimize ve partimize değer katacak yeni çalışmaların planlamasını yaptık. Hizmet yolculuğumuzda azimle, inançla ve kararlılıkla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.

