AK Parti Bodrum’da 'dayaklı sürpriz' krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı

AK Parti'de 'dayaklı sürpriz' iddiası Bodrum İlçe Başkanlığı'nı karıştırdı. Hafta sonunda gerçekleştirilen AK Parti Bodrum İlçe Danışma Kurulu toplantısında ilçe başkanı Yaşar Yıldız ve koruma oldukları iddia edilen bazı kişilerin “Dayaklı sürpriz hazırladım" diyerek il başkan yardımcısı Miraç Cin’e saldırdığı iddia edildi. Yaşanan olaylar sonrası bazı isimler disipline sevk edilirken, Yıldız Bodrum İlçe Başkanlığı görevinden uzaklaştırıldı. Öte yandan olay anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

AK Parti Bodrum’da 'dayaklı sürpriz' krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı

AK Parti Bodrum İlçe Danışma Kurulu toplantısında ortalık karıştı. İddialara göre; Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, toplantıdan bir gün önce gece bazı il yöneticilerini arayarak, yarın İl Danışmada İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin’e dayaklı bir sürpriz hazırladığını söyledi.

"İL BAŞKAN YARDIMCISINA GÖĞSÜ İLE VURDU"

Cumartesi günü İl Başkanı ve İl Başkan Yardımcıları İl Danışma Kurulu’nun yapılacağı Deniz Ticaret Odası’nın toplantı salonuna girerken, Bodrum İlçe Başkanı Yaşar Yıldız, yanında getirdiği, parti üyesi olmayan ve siyah giyimli ^kişiler ile İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin’e göğsü ile vurdu. Ancak Miraç Cin, Yaşar Yıldız’a "Bu hareketi AK Parti çatısı altında yapman sana yakışmadı, ayıptır" dedikten sonra İl Başkanı Haluk Laçin ve diğer yetkililer araya girdi. Ortam yumuşadıktan sonra toplantıya geçildi.

TOPLANTI SONRASINDA ARBEDE YAŞANDI

Toplantı bittikten sonra İl Başkanı ve beraberindeki heyet aşağı inip arabaya doğru giderken, İlçe Başkanı Yaşar Yıldız tarafından getirtildiği iddia edilen siyah giyimli üç kişinin İl Başkan Yardımcısı Miraç’ın üzerine saldırdığı iddia edildi.

AK Parti Bodrum’da dayaklı sürpriz krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı 1

'SİLAH ÇIKARACAKTI' İDDİASI

Kişilerdenbirinin silahı çıkarmaya çalışırken ilçe yönetimi ve belediye meclis üyelerinin müdahalesiyle durdurulduğu, daha sonra parti yetkilileri ile bu üç bodyguard arasında kısa süreli bir arbede yaşandığı, Yaşar Yıldız’ın iş ortağının yanında çalışan Oğulcan Okan Kalaman isimli kişinin yumruklandığı öne sürüldü. Olaya polis müdahale etti.

AK Parti Bodrum’da dayaklı sürpriz krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı 2

KESİN İHRAÇ TALEBİ İLE DİSİPLİN KURULUNA SEVK EDİLDİLER

Olayın ardından ilçe başkanı Yaşar Yıldız ve gençlik kolları başkanı Okan Oğulcan Kolaman’ın kesin ihraç talebi ile Disiplin Kurulu’na sevk edildiği açıklandı.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Miraç Cin ve İlçe Başkanı Yaşar Yıldız iddialarla ilgili Sözcü'ye konuştu.

"YAŞANANLAR DOĞRU, KARAR DİSİPLİN KURULUNDA"

Miraç Cin açıklamasında “Yaşananlar ne yazık ki üzücü ama doğru. Olayların bu safhaya gelmemesi gerekirdi. Parti yönetimi duruma el koydu ve Disiplin Kurulu’na sevk edildiler. Bundan sonra verilecek karar disiplin kuruluna aittir, parti geleneği gereğince bu konuda çok fazla konuşmak istemiyorum” ifadesini kullandı.

AK Parti Bodrum’da dayaklı sürpriz krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı 3

Miraç Cin

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Görevinden uzaklaştırılan Bodrum AK Parti ilçe başkanı Yaşar Yıldız ise yaptığı açıklamada “Anlatılanların tamamı yalan, elimizde olayların videoları var. Asıl mağdur biziz, elimizde videolu kanıtlar var” dedi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Gerçek dışı iddialarla kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir itibar suikastıyla karşı karşıyayım. Öncelikle belirtmek isterim ki; söz konusu olay algı yaratma çabasının bir ürünüdür.

Dışarıdan birini getirdiğimiz iddiası da tamamen yalandır. Olayın kamera kayıtları mevcuttur ve kayıtlar incelendiğinde açıkça görülecektir ki İl Başkan Yardımcımız Miraç Cin’e herhangi bir müdahale olmamıştır. Ne şahsımın ne de arkadaşlarımın müdahalesi söz konusudur. Yaşanan, sadece partililer arasında kısa süreli bir itişmeden ibarettir. Ben ise sürecin başından itibaren ortamı yatıştırmaya, arkadaşlarımı sakinleştirmeye gayret ettim. Kamera kayıtları incelendiğinde olayın gerçekliği ortaya çıkmıştır.

AK Parti Bodrum’da dayaklı sürpriz krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı 4

Yaşar Yıldız

AK Partimizin tüzüğüne, ilkelerine ve siyasi duruşuna aykırı hiçbir davranışım olmamıştır. Hayatını bu davaya adamış bir teşkilat mensubu olarak, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bu kutlu yolda yürümeye devam ediyorum. Davamıza dün olduğu gibi asla ihanet etmedim, etmeyeceğim.

Kamuoyunu yanıltmak için kasten çarpıtılan ve asılsız bilgilerle hazırlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür yalan ve iftiralarla şahsım yıpratılmak istense de, halk davasına olan inancım ve bağlılığım sarsılmayacaktır. İtibar suikastına karşı en yüksek sesle hakkımı savunuyor, bu mesnetsiz iddiaları reddettiğimi ve sonuna kadar kınadığımı da ifade ediyorum.

Bizler Recep Tayyip Erdoğan’ın davasına inanmış kadrolarız. Dün olduğu gibi bugün de bu davaya bağlı kalarak, partimizin onurunu ve değerlerini her şart altında savunmaya devam edeceğiz.”

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan yaşanan olaylara ait görüntüler de ortaya çıktı. Söz konusu görüntüleri gazeteci Zinhi Çakır sosyal medya hesabından paylaştı.

AK Parti Bodrum’da dayaklı sürpriz krizi: İlçe başkanı Yaşar Yıldız görevden alındı, görüntüler ortaya çıktı 5

