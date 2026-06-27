AK Parti'de fotoğraf krizi! İl başkanı paylaştı, Rasim Arı 'yapay zeka' dedi

AK Parti İl Başkanı'nın resmi hesabından paylaşılıp daha sonra silinen fotoğraf, Rasim Arı'nın "yapay zeka" açıklamasıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Geçtiğimiz gün yapılan törenle AK Parti'ye geçen eski İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın el hareketi yaparken görüldüğü fotoğraf tartışma yarattı. Arı, fotoğrafın yapay zekayla üretildiğini savundu.

Fotoğrafı paylaşan AK Parti Nevşehir İl Başkanı Feyzi Aygün ise bir süre sonra paylaştığı gönderiyi sildi.

'YAPAY ZEKAYLA ÜRETİLDİ'

Fotoğrafın sosyal medyada yayılmasının ardından konuya dair açıklama yapan Rasim Arı, fotoğrafın yapay zekayla üretildiğini savundu. Arı, şu ifadelere yer verdi:

"Yapay zeka ile üretilmiş bir görsel üzerinden yapay bir gündem oluşturma çabası, aslında söylenecek sözü kalmayanların başvurduğu en kolay yöntemdir. Algı üretmek uğruna teknolojiyi art niyetli bir şekilde kullanmayı tercih edenlere elbette söyleyecek çok sözümüz var. Ancak biz, seviyemizi bu tartışmaların seviyesine indirmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki; hakikat, eninde sonunda bütün yapaylıkların önüne geçer. Gerçek fotoğrafı da kamuoyunun takdirine sunuyoruz"