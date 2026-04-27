AK Parti'de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu

AK Parti'de araç camlarına bırakılan parti logolu kartlar tartışma konusu oldu. AK Partili isimlerden peş peşe açıklama gelirken, Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamasına destek veren Şamil Tayyar "Trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş" dedi.

"KENDİNE AYRICALIK ARAMAK BİZİM DURUŞUMUZLA ASLA BAĞDAŞMAZ"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından ön camında AK Parti logolu bir kart bulunan aracın görüntüsünü paylaştı. Görüntüye tepkisini dile getiren İnan "AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir. Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz" deyip şunları ekledi:

"AK PARTİ OLARAK KINIYORUZ"

"Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz. Ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

ŞAMİL TAYYAR'DAN DESTEK: "ÇOK ŞIK HAREKETLER"

Gazeteci ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da İnan'a destek verdi. İnan paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler."