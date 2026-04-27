HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti'de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu

Bazı AK Partililerin araç camlarına parti logosu bırakması partide tepki uyandırdı. AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan "Kınıyoruz" açıklaması yaparken gazeteci Şamil Tayyar da İnan'a destek verdi.

AK Parti'de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu
Mehmet Hazar Gönüllü

AK Parti'de araç camlarına bırakılan parti logolu kartlar tartışma konusu oldu. AK Partili isimlerden peş peşe açıklama gelirken, Eyyüp Kadir İnan'ın açıklamasına destek veren Şamil Tayyar "Trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş" dedi.

"KENDİNE AYRICALIK ARAMAK BİZİM DURUŞUMUZLA ASLA BAĞDAŞMAZ"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medya hesabından ön camında AK Parti logolu bir kart bulunan aracın görüntüsünü paylaştı. Görüntüye tepkisini dile getiren İnan "AK Partili olmak demek, en önde kurallara ve nizama uymak demektir. Kendine ayrıcalık aramak, milletten ayrışmak bizim siyasi duruşumuzla asla bağdaşmaz" deyip şunları ekledi:

AK Parti de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu 1

"AK PARTİ OLARAK KINIYORUZ"

"Parti Logomuzu kullanarak araç camlarına bırakılan kartlarla kendine imtiyaz yaratmaya çalışanların bu eylemlerini AK Parti olarak kınıyoruz. Ve takipçisiyiz. Milletimize rahatsızlık veren her konunun bizzat takipçisi olmaya devam edeceğiz. Lütfen bu yetkisiz ve haksız materyallere itibar etmeyiniz."

AK Parti de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu 2

ŞAMİL TAYYAR'DAN DESTEK: "ÇOK ŞIK HAREKETLER"

Gazeteci ve eski AK Parti milletvekili Şamil Tayyar da İnan'a destek verdi. İnan paylaşımında şunları kaydetti:

"AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan kardeşimiz, AK Parti logolu araç tanıtım kartını ön cama yerleştirip trafikte imtiyaz sağlayacağını düşünen kurnaza haddini bildirmiş. Özlediğimiz, hasretle beklediğimiz çok şık hareketler."

AK Parti de imtiyaz tartışması! Arabalardaki o görüntü gündem oldu 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybettiHakim çiftin kahreden kaybı! 2,5 yaşındaki çocukları hayatını kaybetti
Anahtar Kelimeler:
Şamil Tayyar trafik logo ak parti araba kart Eyyüp Kadir İnan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Ankara’da vatandaş mantar ararken patlamamış top mermisi buldu

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Saldırganın manifestosu ortaya çıktı: "Ve artık bir pedofilin..."

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Galatasaray derbide Fenerbahçe'yi 3-0 devirdi!

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya karıştı

Survivor'da diskalifiye şoku! Sosyal medya karıştı

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

Ünlü otobüs firması sektörden çekiliyor

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

İslam Memiş altın için tarih verdi: ‘Elinizdekine sahip çıkın’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.