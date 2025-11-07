HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti’den '23. yıl dönümü' adımı: “#SizBunuOkurken” etiketiyle kamuoyuna sunuldu

AK Parti'den iktidara gelişinin yıl dönümü dolayısıyla yeni bir adım geldi. Türkiye genelinde billboard, megalight ve dijital ekranlarda “Siz bunu okurken AK Parti sizin için yeni bir projeyi daha hayata geçirdi.” ifadeleriyle başlatılan kampanya kamuoyuna sunuldu.

AK Parti’den '23. yıl dönümü' adımı: “#SizBunuOkurken” etiketiyle kamuoyuna sunuldu

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, partinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelinde bir açık hava kampanyası başlattı. Çalışmanın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “durmadan çalışan Türkiye” vizyonunu yansıtacağı belirtildi. AK Parti’nin “laf değil, icraat siyaseti” yaklaşımını sade, etkili ve çağın iletişim gereksinimlerine uygun biçimde yeniden ele almayı hedeflediği ifade edildi.

AK Parti’den 23. yıl dönümü adımı: “#SizBunuOkurken” etiketiyle kamuoyuna sunuldu 1

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda kampanya; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının her gün, her an millet için sürdürdüğü üretim, yatırım ve hizmet faaliyetlerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen altyapı, sağlık, savunma sanayii, ulaşım, enerji, eğitim ve teknoloji yatırımları; kampanyayla birlikte bir bütün halinde kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Mesajın odağında, “Türkiye’nin her dakikasında çalışan bir sistemin” varlığına dikkat çekiliyor.

“Küresel Liderlik” bağlamında dış politikada atılan adımlara da yer verilen kampanyada, Türkiye’nin diplomasi alanında kesintisiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunularak; insani yardım, barış girişimleri ve küresel işbirliği adımlarının da aynı vizyonun parçası olduğu vurgulanıyor.

SİZBUNUOKURKEN: DİJİTAL VE ETKİLEŞİMLİ BİR KAMPANYA

Bu kapsamda, Türkiye genelinde billboard, megalight ve dijital ekranlarda, tüm görsellerde yer alan #SizBunuOkurken etiketi, vatandaşları dijital ortama davet ediyor. Kampanyada bulunan karekod okutulduğunda vatandaşlar, https://sizbunuokurken.com adresine yönlendiriliyor.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN RUHUNU TAŞIYAN BİR MESAJ

“#SizBunuOkurken” kampanyası aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun güncel bir yansıması olarak görülüyor.

AK Parti’den 23. yıl dönümü adımı: “#SizBunuOkurken” etiketiyle kamuoyuna sunuldu 2

AÇIK HAVA İLETİŞİMİ DİJİTAL DENEYİMLE BULUŞTURULDU

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma, açık hava iletişimini dijital deneyimle buluşturarak yeni bir iletişim modeli sunuyor.

Kampanya, vatandaşların görsel aracılığıyla içeriği keşfedebildiği interaktif bir yapıya sahip.

Grafik unsurlardan arındırılmış görseller, vatandaşın dikkatini doğrudan slogana ve dijital bağlantıya çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun’da stepne lastiğine zulalanan metamfetamin ele geçirildiSamsun’da stepne lastiğine zulalanan metamfetamin ele geçirildi
Denizli'de pes dedirten olay! Kadın gardiyana yapay zeka tuzağıDenizli'de pes dedirten olay! Kadın gardiyana yapay zeka tuzağı

Anahtar Kelimeler:
ak parti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Sosyal medya fenomenini öldüresiye darbettiler! 3.7 milyon takipçisi var: "Kaburgası kırık, iç kanaması var..."

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Üşümezosy: "Asıl risk Adalar'da değil, Marmara'nın güneyinde"

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

Viktoria Plzen-Fenerbahçe Maçı Özeti

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

'Sevişilecek insan kalmadı' demişti! Eski eşinden yanıt geldi! 'Ben ölmedim'

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

Altın için kritik eşiği işaret etti 'Yeni rekorlar görebiliriz' ev araba almak isteyenlerin hamlesi belli oldu

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

585 TL'ye satıldığını duyan inanamadı 'Çıldıracağım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.