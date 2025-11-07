AK Parti’den '23. yıl dönümü' adımı: “#SizBunuOkurken” etiketiyle kamuoyuna sunuldu

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, partinin iktidara gelişinin 23. yıl dönümü dolayısıyla, Türkiye genelinde bir açık hava kampanyası başlattı. Çalışmanın, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “durmadan çalışan Türkiye” vizyonunu yansıtacağı belirtildi. AK Parti’nin “laf değil, icraat siyaseti” yaklaşımını sade, etkili ve çağın iletişim gereksinimlerine uygun biçimde yeniden ele almayı hedeflediği ifade edildi.

AK Parti'den yapılan açıklamaya göre; bu kapsamda kampanya; hükümetin, yerel yönetimlerin ve kamu kurumlarının her gün, her an millet için sürdürdüğü üretim, yatırım ve hizmet faaliyetlerini görünür kılmayı amaçlıyor.

Türkiye’nin dört bir yanında yürütülen altyapı, sağlık, savunma sanayii, ulaşım, enerji, eğitim ve teknoloji yatırımları; kampanyayla birlikte bir bütün halinde kamuoyunun dikkatine sunuluyor.

Mesajın odağında, “Türkiye’nin her dakikasında çalışan bir sistemin” varlığına dikkat çekiliyor.

“Küresel Liderlik” bağlamında dış politikada atılan adımlara da yer verilen kampanyada, Türkiye’nin diplomasi alanında kesintisiz bir şekilde yürüttüğü çalışmalara atıfta bulunularak; insani yardım, barış girişimleri ve küresel işbirliği adımlarının da aynı vizyonun parçası olduğu vurgulanıyor.

SİZBUNUOKURKEN: DİJİTAL VE ETKİLEŞİMLİ BİR KAMPANYA

Bu kapsamda, Türkiye genelinde billboard, megalight ve dijital ekranlarda, tüm görsellerde yer alan #SizBunuOkurken etiketi, vatandaşları dijital ortama davet ediyor. Kampanyada bulunan karekod okutulduğunda vatandaşlar, https://sizbunuokurken.com adresine yönlendiriliyor.

TÜRKİYE YÜZYILI’NIN RUHUNU TAŞIYAN BİR MESAJ

“#SizBunuOkurken” kampanyası aynı zamanda Türkiye Yüzyılı vizyonunun güncel bir yansıması olarak görülüyor.

AÇIK HAVA İLETİŞİMİ DİJİTAL DENEYİMLE BULUŞTURULDU

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan çalışma, açık hava iletişimini dijital deneyimle buluşturarak yeni bir iletişim modeli sunuyor.

Kampanya, vatandaşların görsel aracılığıyla içeriği keşfedebildiği interaktif bir yapıya sahip.

Grafik unsurlardan arındırılmış görseller, vatandaşın dikkatini doğrudan slogana ve dijital bağlantıya çekiyor.