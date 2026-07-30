AK Parti'den 25. yıla özel logo

Partiden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyerek başlattığı kutlu yürüyüşümüzde ve milletimize hizmet yolunda çeyrek asrı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. Bu anlamlı dönüm noktası için belirlediğimiz 'Milletimizle Çeyrek Asır Türkiye Geleceğe Hazır' sloganımız; AK Parti olarak gücümüzü her zaman milletimizden aldığımızı, son 25 yılda katettiğimiz mesafeyle ülkemizin 'Türkiye Yüzyılı'na ve geleceğe hazır olduğunu vurgulamaktadır" denildi.

"ÖZEL MOTİFLERDEN YARARLANDIK"

25'inci yıl için hazırlanan logoya ilişkin, "Hazırladığımız 25'inci yıl logomuz da bu kutlu yürüyüşte ülkemize kazandırdığımız tarihi yatırımlarımızı, projelerimizi ve medeniyet mirasımızı tek bir görsel çatıda bir araya getirmektedir. Logomuzun estetik bütünlüğünü ve anlam derinliğini sağlamak üzere özel motiflerden yararlandık. Tasarımda yer verdiğimiz duygusal motifler partimizin milletimize duyduğu derin sevgiyi ve insanı merkeze alan hizmet anlayışımızı simgelerken; çiçek ve yaprak motifleri medeniyet köklerimizden beslenen bereketi, büyümeyi ve sürekli yeşeren geleceğimizi temsil etmektedir. Teknoloji motifleri ise AK Parti olarak öncülük ettiğimiz dijitalleşmeyi, yerli ve milli inovasyonu ve Türkiye'nin geleceği şekillendiren küresel gücünü ifade etmektedir. 25'inci yıl logomuzda yer alan eserlerimizi, iktidarlarımız döneminde ülkemize kazandırdığımız hizmet alanlarını esas alarak gururla bir araya getirdik. Savunma, havacılık ve uzay sanayii alanında; gökyüzündeki milli gücümüz milli muharip uçağımız KAAN, özgün mühendislik eserimiz Gökbey helikopteri ve uzaydaki bağımsızlığımızın mührü Türksat 6A uydusunu konumlandırdık. Ulaştırma ve altyapı alanında; Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla hayata geçirdiğimiz İstanbul Havalimanı, kıtaları birleştiren Yavuz Sultan Selim Köprüsü, ulaşımda çığır açan Kuzey Marmara Otoyolu ve şehirlerimizi birbirine bağlayan yüksek hızlı tren projelerimiz yer almaktadır. Enerji ve tabii kaynaklar alanında; Mavi Vatan’daki bağımsız arama hamlelerimizin sembolü Fatih Sondaj Gemisi ve mühendislik harikası Yusufeli Barajı öne çıkmaktadır" ifadelerine yer verildi.

AYASOFYA DETAYI

Logoda yer alan diğer unsurlara ilişkin de "Yerli sanayi ve teknoloji alanında milletimizin yarım asırlık hayalini gerçeğe dönüştürdüğümüz Togg yer alırken; şehirleşme, konut ve sağlık altyapısı alanında milyonlarca vatandaşımızı ev sahibi yaptığımız TOKİ konutları ve sağlık kompleksi Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi sosyal devlet anlayışımızı temsil etmektedir. Kültür, medeniyet ve inanç mimarisi alanında ise milletimizin zincirlerini kırarak yeniden ibadete açtığımız tarihi mirasımız Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile medeniyetimizin yeni nişanelerinden Büyük Çamlıca Camii yer almaktadır. Tüm eserlerin ve hizmetlerin yanı başında şanlı bayrağımız, milli egemenlik ve bağımsızlığımızın sembolü olarak logomuzda müstesna yerini almaktadır" denildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır