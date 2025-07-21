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AK Parti'den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı 'tutuksuz yargılama' dedi: "Vicdanları tatmin etmeli"

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden ve tutuklanan CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın tutuksuz yargılanması tartışılıyor. Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın ardından AK Partili bir isim daha Çalık'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çalık için "Sağlık sorunları nedeniyle tutuksuz yargılanmalıdır" derken hukukun vicdanları tatmin etmesi gerektiğini belirtti.

AK Parti'den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı 'tutuksuz yargılama' dedi: "Vicdanları tatmin etmeli"
Hazar Gönüllü

CHP'li Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonlarında tutuklanmıştı. Çalık'ın sağlık sorunlarıyla mücadele etmesi 'tutuksuz yargılama' tartışmasını doğurdu. Adli Tıp Kurumu, Çalık'tan alınan kemik iliği örneğinin yetersiz olduğunu, yeniden alınacak kemik iliğiyle biyopsi yapılıp tetkikler ve işlemler sonrasında son durumunu gösteren sağlık kurulu raporunun ardından nihai kararın verileceğini belirtti. AK Partili belediye başkanlarından Çalık'ın tutuksuz yargılanmasına destek geldi.

AK Parti den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı tutuksuz yargılama dedi: "Vicdanları tatmin etmeli" 1
Mehmet Murat Çalık

AK PARTİLİ ERGÜN TURAN DESTEK VERMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde AK Partili Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, sağlık durumu nedeniyle Çalık hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verilmesi gerektiğini savunurken "Mehmet Murat Çalık arkadaşımıza Allah'tan acil şifa diliyorum. Benim de umudum hasta olan bu arkadaşımızın mümkünse ev hapsinde yargılanmasıdır" demişti.

AK Parti den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı tutuksuz yargılama dedi: "Vicdanları tatmin etmeli" 2

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BİR DESTEK DE METİN GENÇ'TEN GELDİ

AK Partili Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Çalık'ın tutuksuz yargılanması gerektiğini savunurken şunları söyledi:
"Mehmet Murat Çalık başkanımız bizim hemşehrimiz, Maçkalı. Çocukluktan beri tanıdığımız bir arkadaşımız. Öncelikle ona buradan şifa dileklerimi gönderiyorum. Kişiye bağlı uygulama olmaz ama Mehmet Murat başkanımız 27 yaşında da bir rahatsızlık geçirmiş, çok şükür atlatmış, şu anda benzer bir rahatsızlıkla mücadele ediyor.

AK Parti den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı tutuksuz yargılama dedi: "Vicdanları tatmin etmeli" 3

TUTUKSUZ YARGILANMASINI SAVUNDU: HUKUK VİCDANLARI DA TATMİN ETMELİ

Hukukçu olarak da söylüyorum; şu anda yargılanması devam ettiği için, atılı suçlarla ilgili bir hüküm tesisi olmadığı için tutuksuz yargılanması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir hastalıkla mücadele ediyor. Hukukun biraz vicdanları da tatmin etmesi lazım. İnşallah adli tıp sürecinin hızlanarak tutuksuz şekilde yargılanması devam eder, diğer taraftan da şifa bulur."

AK Parti den bir destek daha geldi! Mehmet Murat Çalık için önce Fatih, şimdi de Trabzon Belediye Başkanı tutuksuz yargılama dedi: "Vicdanları tatmin etmeli" 4

ADLİ TIP, ÇALIK'IN SAĞLIK DURUMUNU YAPILACAK İŞLEMLERİN ARDINDAN DEĞERLENDİRECEK

Öte yandan İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Mehmet Murat Çalık hakkında düzenlediği sağlık raporuna ilişkin İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada raporun eksiksiz ve tam şekilde kayda geçirildiği, herhangi bir tahrifatın olmadığı belirtildi.

Açıklamada, Çalık’a 1999 yılında akut miyeloid lösemi (AML) teşhisi konduğu, ancak hastalığın 26 yıldır tekrar etmediği ve belirtilerinin kaybolduğu ifade edildi. Ayrıca Adli Tıp, kendilerine iletilen dosyada bu hastalıkla ilgili herhangi bir patoloji raporu veya tedavi belgesinin bulunmadığı ifade edildi. Diğer yandan, Çalık’ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin de herhangi bir bulgu yer almadığı vurgulandı.

Adli Tıp Kurumu, İzmir’de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğunu, bu nedenle kesin bir sonuç elde edilemediğini açıkladı. Çalık’ın daha kapsamlı tetkikler için tam donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi gerektiğini belirtti.

"NİHAİ KARAR VERİLECEK"

Çalık'ın genel sağlık durumuna ilişkin bilgi paylaşılan açıklamada, Çalık'tan alınan kemik iliği örneğinin yetersiz olduğunu, yeniden alınacak kemik iliğiyle biyopsi yapılıp tetkikler ve işlemler sonrasında son durumunu gösteren sağlık kurulu raporunun ardından nihai kararın verileceği belirtildi.

Çalık'ın bu değerlendirmenin ardından 18 Temmuz'da İzmir Şehir Hastanesi'ne yatışı yapıldı.

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(DHA-AA)

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Belediye başkanı Trabzon CHP ak parti destek Mehmet Murat Çalık
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