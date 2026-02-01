HABER

AK Parti'den dikkat çeken İran açıklaması: "Türkiye doğru adres"

AK Parti'den Suriye ve İran'daki son durum hakkında açıklamalar geldi. Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İran-ABD gerilimiyle ilgili "Dünya nefesini tutmuş durumda. İran'a yapılacak dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir" ifadelerini kullandı.

Hazar Gönüllü

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Osmaniye’de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in İran ve Suriye'ye ilişkin mesajları dikkat çekti.

"SARILMAZ DENİLEN YARALARI SARDIK"

Ömer Çelik’in basın açıklamasından satır başları şöyle:

  • Depremin yaraları sarılmaya devam ediyor. Hatay’da 455. afet konutu teslim edildi. Sarılmaz denilen yaraları sardık. Yapılmaz denilen işler yaptık. Teşkilatımız deprem bölgesinde olacak.

"KÜRESEL DÜZENİN RESTORASYONU MÜMKÜN DEĞİL"

  • İran’la ilgili dünya nefesini tutmuş durumda. Küresel düzen artık eski manada tanımlanamıyor. Küresel düzenin restorasyonu mümkün değil. Cumhurbaşkanımız düzendeki ikiyüzlülüğe dikkat çekti. Bu düzenin ikiyüzlülüğü Gazze meselesinde ortaya çıktı. Gazze'de İsrail katliamı devam ediyor.

"TÜRKİYE GÜVENİLİR ARABULUCU OLARAK DOĞRU ADRES"

  • İran'a yapılacak dış müdahale çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır. Askeri saldırılar ile bir ülkenin liderlerinin, kurumlarının hedef alınması çok daha kötü sonuçlara yol açacaktır. Türkiye güvenilir arabulucu olarak doğru bir adrestir. İnşallah daha sıkıntılı sonuçların çıkmayacağı sonuçlara ulaşılır.

"SURİYE'DE İLKELİ BİR POLİTİKA İZLEDİK"

  • Türkiye Suriye'nin, Suriye halkının yanında. Suriye konusunda Türkiye Suriye'nin birliğine dönük ilkeli bir politika çizdi, başından beri tavrını net bir şekilde ortaya koydu. Suriye, Suriyeliler tarafından yönetilmelidir.
  • 'Terörsüz Türkiye' ve 'terörsüz bölge' iç içe kavramlardır, asla ayrılamaz.
Ömer Çelik
