HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehaletinin teşhiri"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Özgür Özel'e tepki göstererek "Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den Özgür Özel'e sert tepki: "Siyasi cehaletinin teşhiri"
Mehmet Hazar Gönüllü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözlerine AK Parti'den tepki geldi.

"KENDİ SİYASİ YETERSİZLİĞİNİN İSPATI OLMAKTAN ÖTEYE GEÇMEZ"

Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanımıza, Ak Partimize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri, kendi siyasi yetersizliğinin ispatı olmaktan öteye geçmez.

Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasetine dönük saldırıları yok hükmündedir. Türkiye’nin tüm dünya tarafından kabul edilen özgün ve güçlü politikalarına dönük sözleri ise siyasi cehaletinin teşhirinden başka birşey değildir.

"KENDİ POLİTİKASINA BAKMASI YETERLİ"

Özgür Özel her geçen gün daha çok Avrupa’daki aşırı sağcı siyasetçilerin alt ligine dahil oluyor.

Özgür Özel vesayet altında politikayı kimin yaptığını merak ediyorsa, kendi politikasına bakması yeterlidir."

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.