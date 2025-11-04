HABER

AK Parti'den Özgür Özel'e tepki: "Artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e AK Parti'den tepki geldi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi" dedi.

Hazar Gönüllü

Özgür Özel'in bugün TBMM grup toplantısında yaptığı konuşma ses getirdi. Özel'e AK Parti'den tepki geldi.

" SİYASİ CEHALETİN EN AÇIK ÖRNEKLERİ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Mizah tarihimizdeki “Zihni Sinir Proceleri”nin siyasi türevi olan konuşmalarla karşı karşıyayız" deyip açıklamasına şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı Sn Özgür Özel’in konuşmaları artık tümüyle siyasi tutarsızlık ve uydurma faaliyeti haline geldi.

Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımız, partimiz, ittifakımız ve hükümetimizle ilgili söyledikleri siyasi cehaletin en açık örneklerini oluşturuyor.

Bu konuşmalarda tarih bilinci, siyasi değerlendirme ve mantık adına hiçbir şey kalmadı. Sadece “kes, kopyala, yapıştır” tarzıyla yapılan konuşmalar.

Sn Özgür Özel’in sözlerinde siyasetin ve devletin ne anlama geldiğine, siyaset üretmenin ve muhalefet yapmanın nasıl olması gerektiğine dair en ufak bir bilinç yok."

