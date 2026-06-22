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Bahçeli'nin 'erken seçim' sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti'den 'terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin yeni bir açıklama geldi. Süreçte yeni bir aşamada olunduğunun altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, "Terörsüz Türkiye için yasal çerçeve belirlenecek. PKK tüm uzantılarıyla feshedilmeli, silah bırakılmalı" dedi. Çelik ayrıca MHP lideri Bahçeli'nin 'erken seçim' çıkışına da değindi.

Bahçeli'nin 'erken seçim' sözleri gündem olmuştu! AK Parti'den açıklama geldi

AK Parti Kongre Merkezi'nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında MKYK Toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD-İRAN GÖRÜŞMELERİ

Çelik'in basın toplantısındaki açıklamalarından öne çıkan mesajlar şöyle:

  • Savaş uluslararası sistemi sarstı. Son derece kırılgan bir durum var. Ateşkes kalıcı barışa dönüşmeli. Anlaşma, ateşkesin kalıcı barışa dönüşeceği bir aşama. 60 günlük süre çatışmasız şekilde değerlendirilmeli.
  • İsrail yine Lübnan’da saldırganca bir tutum içinde. Lübnan’da Litani’ye kadar olan bölgeyi hedefliyorlar.

BAHÇELİ'NİN "ERDOĞAN'IN ARKASINDAYIZ" SÖZLERİ

  • Sayın Devlet Bahçeli'nin erken seçime dönük açıklamaları son derece önemlidir. Önümüzdeki seçimlerde cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Bahçeli'nin açıklamalarını şükranla karşılıyoruz.

Bahçeli nin erken seçim sözleri gündem olmuştu! AK Parti den açıklama geldi 1

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde şu açıklaması gündem olmuştu: "Seçimlerin zamanında yapılmasıyla Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı bile yoktur. Önemli olan seçimlerin zamanında yapılmasıdır. Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösteriliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİ

  • 'Terörsüz Türkiye' süreciyle ilgili çalışmalarımız sürüyor. Çok kıymetli aşamalar kaydedildi. Herkes attığı imzanın arkasında olmalı; PKK tüm uzantılarıyla feshedilmeli, silah bırakılmalı. Artık yeni bir aşamadayız. Terörsüz Türkiye için yasal çerçeve belirlenecek. Silahlar bırakılınca süreç tamamlanacak.

Bahçeli nin erken seçim sözleri gündem olmuştu! AK Parti den açıklama geldi 2

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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