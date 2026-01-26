AK Parti Düzce Ocak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı coşkulu katılımla yapıldı

Daha sonra Düzce Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen AK Parti Düzce Ocak Ayı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, yoğun katılım ve yüksek motivasyonla yapıldı. Toplantıya Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, önceki dönem il başkanları ve milletvekilleri, teşkilat mensupları ile çok sayıda davetli katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, konuşmasına birlik ve beraberlik vurgusuyla başladı. Son günlerde Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik gerçekleştirilen provokatif girişime sert tepki gösteren Şengüloğlu, Türk bayrağının milletin namusu olduğunu ifade etti.

Şengüloğlu, “Bugün burada yalnızca bir siyasi partinin mensupları olarak değil; bu toprakların evlatları, ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde huzur bulan neferler olarak bir aradayız. Bayrağımıza uzanan el, bu milletin tarihine, ruhuna ve kardeşliğine uzanmıştır. Ancak devletimiz ve milletimiz bu tür provokasyonlar karşısında sağduyu ve hukuk içinde kenetlenmiş, birlik ve beraberliğinden asla taviz vermeyeceğini açıkça göstermiştir” dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’nin bir millet hareketi olduğunu vurgulayan Şengüloğlu, “Bizler her defasında haklı çıkan bir liderin yol arkadaşlarıyız. Dün olduğu gibi bugün de ‘Tek Bayrak, Tek Millet, Tek Vatan, Tek Devlet’ ilkemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Durmak yok, yola devam” ifadelerini kullandı.

“2025’TE DÜZCE’YE MİLYARLARCA LİRALIK YATIRIM KAZANDIRDIK”

Konuşmasında 2025 yılı boyunca Düzce’de hayata geçirilen yatırımlara geniş yer ayıran İl Başkanı Şengüloğlu, siyasiler, yerel yönetimler ve mülki idare arasında sağlanan güçlü uyum sayesinde şehre milyarlarca liralık yatırım kazandırıldığını söyledi. Eğitim, sağlık, tarım, altyapı ve şehircilik alanlarında önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Şengüloğlu, Düzce’nin hiçbir zaman sahipsiz bırakılmadığını vurguladı.

Sağlık alanında yalnızca bir yıl içerisinde 1,5 milyar TL’lik yatırım yapıldığını açıklayan Şengüloğlu, yeni hastane projeleri, ASM’ler, 112 istasyonları ve ek sağlık tesisleriyle güçlü bir sağlık altyapısı oluşturulduğunu ifade etti.

Eğitimde fırsat eşitliğini esas aldıklarını belirten Şengüloğlu, 2025 yılında 12 yeni okulun hizmete açıldığını, spor alanları, yüzme havuzları ve yurt projeleriyle gençlere yönelik yatırımların sürdüğünü kaydetti.

23 Kasım depreminde hasar gören camilerin yeniden inşa edilerek ibadete açıldığını söyleyen Şengüloğlu, 18 caminin cemaatle buluşturulduğunu, yapımı süren camilerle birlikte manevi hayatın yeniden ihya edildiğini belirtti.

Tarımsal desteklere de değinen Şengüloğlu, çiftçilere 2025 yılında 696 milyon TL’yi aşan destek sağlandığını, Konuralp Pirinci üretim ve ekim alanlarının yüzde 70 oranında artırıldığını ifade etti. Özel İdare’nin yalnızca yol ve asfalt hizmetleriyle sınırlı kalmadığını belirten Şengüloğlu, 1 milyar 130 milyon TL’yi aşan yatırımla köylerin yaşam kalitesinin yükseltildiğini söyledi.

Akçakoca’da mendirek projeleri ve Melenağzı’nda liman niteliğinde büyük bir yatırımın sürdüğünü kaydeden Şengüloğlu, Ketmenli Kavşağı’nın tamamlanmasıyla bölgenin ulaşım altyapısının güçlendirildiğini ifade etti.

BAKAN BOLAT: “DÜZCE HİÇ BOYNUMUZU EĞDİRMEDİ”

Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat ise Düzce’nin AK Parti’ye her zaman güçlü destek verdiğini vurguladı. AK Parti’nin 23 yıldır kesintisiz şekilde iktidarda olmasının milletin feraseti ve hizmet siyasetinin sonucu olduğunu belirten Bolat, Türkiye’nin sağlık, eğitim, sosyal yardımlar, istihdam ve ihracat alanlarında tarihi başarılara imza attığını ifade etti.

Ekonomik büyümenin devam ettiğini belirten Bolat, işsizlik oranının 31 aydır tek hanede seyrettiğini, enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Türkiye’nin terörle mücadelede önemli başarılar elde ettiğini vurgulayan Bolat, ülkenin artık bölgesel değil küresel bir güç haline geldiğini kaydetti.

AK Parti Düzce Ocak Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı, konuşmaların ardından basına kapalı olarak devam etti.Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır