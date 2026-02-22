HABER

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar'dan TTB'nin yazısına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Türk Tabipler Birliği'nin yazısına "Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır!" diyerek tepki gösterdi.

Türk Tabipler Birliği "Laiklik Haklarımızın Güvencesidir: Laikliği Savunmak Suç Değil, Tarihsel Bir Görevdir!" başlıklı bir yazı paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, söz konusu yazıya "Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır!" diyerek tepki gösterdi.

Acar şunları ifade etti:

"Laiklik maskesinin ardına gizlediğiniz asıl niyet; bu aziz milletin değerleriyle ve inancıyla olan o bitmek bilmeyen kronik kavganızdır!

Biz sizin o ucube ve dayatmacı 'laiklik' tarifinizi çok iyi biliyoruz.

Sizin lügatınızda laiklik; inananları aşağılamanın, ibadeti hayatın dışına itmenin ve Müslüman kimliğine savaş açmanın diğer adıdır.

Bu aziz millet, laikliği 'inanç düşmanlığı' sanan bu köhne zihniyetinize geçit vermeyecek kadar feraset sahibidir. "

Anahtar Kelimeler:
ak parti ttb
Rüşvete yeni yıl zammı! Çok sayıda memura gözaltı

Hayvan dışkısının altından 19 yabancı çıktı!

Okan Buruk mağlubiyet faturasını o isme kesti! "Komedi! Büyük utanç"

Ramazan programlarına tepki: "Hocalara vereceğiniz yüz binlerce TL'yi..."

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

6 Mart'ta hesaplara yatıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan çiftçilere destek projelerini açıkladı

