AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, Kastamonu'da konuştu

AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı'nda düzenlenen "81 İl İnsan Hakları Başkanları İstişare Toplantısı" öncesinde basın açıklaması yapan Yalçın, bölgedeki birçok şehirden İnsan Hakları Başkanlarının Kastamonu'da toplandığını belirtti.

Kente geldiğinde muhtarları ziyaret ettiğini anlatan Yalçın, "Türkiye'de kimsenin aklına gelmezken Cumhurbaşkanımız samimi bir şekilde muhtarlarla toplantılar yaparak Türkiye'nin dertlerini dinleme eğilimi göstermiştir. Ama ilginç bir şey, bugün geldiğimden bu yana muhtarların çeşitli söylemleri arasında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın gerçekten muhtarlara yakışmayacak şekilde hitap ettiğini, onları kendi toplantılarına katılmaya zorlamaya yönelik açıklamalar yaptığını duydum." diye konuştu.

Yalçın, sözlerine şöyle devam etti:

"Böylesi bir günde bunları çok dile getirmek istemem ama bugün muhtarları ziyaret ettiğimde bile AK Parti'nin topluma yaklaşımıyla, Cumhuriyet Halk Partisinin topluma yaklaşımı arasında devasa bir farkı tekrar görme şansına sahip oldum. Muhtarlarımıza yönelik böyle kendi toplantılarına katılmaya yönelik baskı kurup, sonrasında da o baskıya sonuç alamayınca o insanlara hakaretler etmelerini, küfürler etmelerini şiddetle kınıyorum. Kastamonu'nun özellikle ciddi bir kırsal nüfusu, köy nüfusu olması nedeniyle muhtarlar oldukça toplumun önemli bir kısmını temsil ediyor. Bu anlamda onlara yönelik Cumhuriyet Halk Partisi tavrının hoş olmadığını tekrar tekrar dile getirmek isterim."

Dünyanın kırılgan bir dönemden geçtiğine işaret eden Yalçın, "Neredeyse çevremizde savaşa bulaşmamış, iç savaşa tutuşmamış ülke kalmadı gibi bir şey. Bunların arasında Türkiye aslında bir istikrar adası gibi duruyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'de iki yıldır soykırım yaşandığını vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Maalesef siyasileştirilmemesi gereken konulardan bir tanesi olmasına rağmen Gazze, muhalif partilerin bu konuyu da siyasallaştırmış olmasını utançla izledik. O iki yıllık süre zarfında başta Gazzelilerin durumuna sahip çıkmak yerine meseleyi idare edici açıklamalar yapanlar süreç esnasında toplumumuzun Gazze ve hassasiyetini gördükçe sanki kendilerinin de Gazze'ye dair bir hassasiyeti varmış eğilimi göstermekten uzak durmadılar. Mesela 'Hamas bir terör örgütüdür' diyen Özgür Özel iki yılın sonunda İsrail'i açıktan suçlayabilme cesaretini gösterdi. Ama bunlar da yetmiyormuş gibi Cumhurbaşkanımıza yönelik, iktidarımıza yönelik, AK Parti'ye yönelik, Gazze hassasiyetini sorgulayıcı ifadeler kullanmaya devam ettiler. Biz onlara bunun böyle bir siyaset yapma biçiminin doğru olmadığını uzun süredir anlatmaya çalıştık. Ama görüldüğü gibi cevabı aslında uluslararası arenadan geldi. Gazze üzerine bugün bir ateşkes anlaşması imzalandı. Türkiye ne yapıyor, Türkiye ne yaptı diyenler Türkiye'nin iki yıl boyunca yaptığını görmeyenler veya görmezden gelenler iki yılın sonunda ateşkes anlaşmasını imzalayan taraflardan birinin Türkiye olduğunu gördüklerinde umarım utanacak kadar hassasiyet sahibi insanlardır."

Cumhur İttifakı'nın öncülüğünde Türkiye'deki terör meselesini vatandaşların gündeminden çıkarmak için uğraştıklarını söyleyen Yalçın, "Bakın terörle Türkiye'ye kimsenin diz çöktürmesi mümkün değildir. Bunu uzun yıllar verdiğimiz mücadele göstermiştir. En zayıf dönemlerimizde bile teröre karşı diz çökmeyen Türkiye artık ulaştığı kapasiteyle terörü kendi gündeminden çıkartabilecek hale gelmiştir. Terör örgütüne bir tek şey söylüyoruz. Ortada bir müzakere, pazarlık gibi bir süreç söz konusu değildir. Ey terör örgütü, terörle varabileceğin hiçbir yer yoktur. O yüzden bir an önce silahlarını bırakman senin için de Türkiye için de daha iyi olacaktır. Terörsüz Türkiye'nin temelinde merkezinde bu var. Umuyoruz ki bu çerçevede kırk yıldır, elli yıldır Türkiye'nin ayağında bir pranga gibi duran terör meselesi artık Türkiye'nin gündeminden kalkacaktır." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçim sonuçlarına ilişkin de konuşan Yalçın, Kıbrıs'ın Türkiye'nin en milli davalarından biri olduğunu söyledi.

Kıbrıs'ın, Türk halkının en hassas olduğu konulardan biri olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Seçimlerin tüm Kıbrıs halkına, Kıbrıs Türklerine hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. İnşallah yeni seçilen yönetim de bu zamana kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Türkiye ile oldukça başarılı bir ilişki yürütür. Bu ilişkilerin yürütülebileceğine biz candan inanıyoruz. Özellikle seçilen adayın ilk konuşmasında verdiği mesajlar çerçevesinde hem Dışişleri Bakanımıza hem Cumhurbaşkanı Yardımcımıza hem de Cumhurbaşkanımıza selamlarını ve teşekkürlerini iletmiş olmasını önemli ve kayda değer buluyoruz. İyi bir açıklama, iyi bir başlangıç olarak değerlendiriyoruz. Biz Türkiye olarak Kıbrıs'ı her türlü zor şartta desteklemeye devam etmiş bir devletiz. Bundan sonra da böyle olacaktır. Ama Kıbrıs'ın da Türkiye ile ilişkilerini her türlü diğer ilişkilerinden aziz tutacağına hepimiz inanıyoruz. İnşallah yeni yönetimin de yaklaşımı bu şekilde olur diye tahmin ediyoruz." (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır