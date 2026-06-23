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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde fizik tedavi gören sanatçı İbrahim Tatlıses'i ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman'dan İbrahim Tatlıses'e geçmiş olsun ziyareti

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nde Tatlıses ile görüşen Yayman'a, AK Parti MKYK üyeleri Fatima Yurduseven ve Mehmet Ali Kurt eşlik etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İbrahim Tatlıses'e selamlarını ileten Yayman, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu sanatçıya tedavisinin nasıl gittiğini sordu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 2

Sanatçı İbrahim Tatlıses, bunun üzerine, "Süperim" karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok iyi bir hastane yaptığını ifade eden Tatlıses, tedavisinin iyi gittiğini söyledi. İbrahim Tatlıses, hastanedeki sağlık çalışanlarından övgüyle bahsetti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 3

Tatlıses, Şanlıurfa'da yapılacak TEKNOFEST'e davet edildiğini anlattı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman dan İbrahim Tatlıses e geçmiş olsun ziyareti 4
Ziyarette, Mardin ve Urfa türkülerinden seslendiren Tatlıses, ziyaretçilerine tatlı ikramında bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hüseyin Yayman
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