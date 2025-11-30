HABER

AK Parti Genel Başkanvekili Ala, İrlanda'da partililerle buluştu

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, İrlanda'da partililerle bir araya geldi.

Ala, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, İrlanda'da, AK Parti gönüllüleriyle bir araya gelerek yurt dışındaki vatandaşların nabzını tuttuklarını belirtti.

"Gördük ki, coğrafi mesafelere rağmen Türkiye'nin bekası ve istikrarı en büyük öncelikleri olmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Ala, İrlanda'daki vatandaşların Türkiye'nin son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde elde ettiği büyük kazanımlara sahip çıkma iradesinin kendilerine büyük bir onur ve sorumluluk yüklediğini vurguladı.

Ala, İrlanda'daki AK Parti gönüllülerinin gözlerindeki vatan sevgisi ve siyasi hassasiyetin, küresel meydan okumalar karşısında Türkiye'nin duruşunu perçinlediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu gönül birliği güçlü ve bağımsız bir Türkiye idealinin yurt dışındaki sarsılmaz dayanağıdır. Türkiye ile hem fiili hem de gönül bağlarını canlı tutan, iradelerini sandığa yansıtmakta kararlı olan vatandaşlarımızın bizlere verdiği bu büyük destek, partimizin motivasyonunu en üst seviyeye taşımaktadır. Dünyanın neresinde olursa olsun, liderimize ve partimize gönül vermiş her bir vatandaşımız, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ayrılmaz parçasıdır."

Buluşmada, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya da yer aldı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

