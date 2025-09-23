HABER

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında suç duyurusu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bayrampaşa Belediyesine yapılan operasyona ilişkin AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarına yönelik çeşitli iddialarda bulunmuştu. AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları da Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek iddialar üzerine hukuki süreç başlattı. Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İl Başkan Yardımcıları adına basın açıklaması yapan İl Başkan Yardımcısı Muammer Birdal, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hakkında açılan soruşturma neticesinde görevden alınan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu üzerinden, AK Parti İstanbul İl Başkanlığına ve İl Başkan Yardımcılarımıza mesnetsiz ve asılsız iftira niteliğinde sözler sarf etmiştir. Özel, yaptığı açıklamada AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcılarımızdan birinin Bayrampaşa Belediye Başkanına, ’Yarın sabah alacaklar seni, bize geçeceğini söylersen durdurabilirim’ dediğini iddia ederek burada bulunan İl Başkan Yardımcımızın şahsına basın yoluyla hakarette ve iftirada bulunmuştur. Açıkça ifade ediyoruz ki; bu iddia, tamamen gerçek dışıdır, hiçbir somut dayanağı olmadığı gibi bu beyan siyasi bir manipülasyondan ibarettir. İl Başkanımız Sayın Abdullah Özdemir, Özgür Özel’i vakit kaybetmeden bu beyanıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunmaya davet etmişti. Fakat atılan iftiranın üzerinden altı gün geçmesine rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel hiçbir girişimde bulunmamıştır" dedi.

"ASILSIZ VE MESNETSİZ İFTİRALAR"

AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak susmayacaklarını dile getiren Birdal, "Biz, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcıları olarak; siyaseti iftira ve kara propaganda üzerine inşa etmeye çalışan bu anlayışa karşı susmayacağız. Bugün burada İl Başkan Yardımcılarımız ile birlikte Çağlayan Adliyesi’ne gelerek Özgür Özel’in asılsız ve mesnetsiz iftiralarından dolayı hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Ayrıca bu iftira ve hakaretten dolayı her bir İl Başkan Yardımcımızın manevi şahsiyetleri zarar gördüğünden temsili olarak kendisine ’3 kuruşluk’ manevi tazminat davası açılacaktır. Milletimiz müsterih olsun; biz, her zaman olduğu gibi siyasetimizi milletimizin değerleri, hizmet ve eser siyaseti üzerine kurmaya devam edeceğiz" diye konuştu.
(İHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Özgür Özel ak parti
