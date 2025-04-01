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AK Parti İstanbul teşkilatından 200 bin aileye Ramazan ziyareti

01.04.2025 17:31
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AK Parti İstanbul teşkilatı, Ramazan ayı boyunca dayanışma ve kardeşlik ruhunu en güçlü şekilde hissettirdi. İl Başkanlığı öncülüğünde 39 ilçede gerçekleştirilen kapsamlı ziyaretlerle 200 bin aileye ulaşıldı.

AK Parti İstanbul teşkilatından 200 bin aileye Ramazan ziyareti

AK Parti İstanbul teşkilatı, Ramazan ayının bereketini paylaşmak, vatandaşların yanında olmak ve gönül köprüleri kurmak amacıyla 39 ilçede 200 bin aileyi ziyaret etti. İlçe teşkilatları tarafından her gün iftar ve sahur ziyaretleri gerçekleştirilirken, gençlik kolları üyeleri, 'İftara 5 kala' programı kapsamında 39 ilçede her gün iftar saatinde trafikte kalan vatandaşlara iftariyelik ikramında bulundu. Kapsamlı ziyaretler ile tespit edilen ihtiyaç sahiplerine destek olan teşkilat üyeleri, duaları paylaştı. AK Partili belediyeler ise Ramazan ayının manevi atmosferine uygun kültürel ve sosyal etkinlikler düzenleyerek, İstanbul'un farklı noktalarında Kur'an-ı Kerim tilavetleri, tasavvuf musikisi dinletileri ve geleneksel Ramazan eğlenceleri ile vatandaşlara huzurlu bir Ramazan yaşattı. Özellikle çocuklara yönelik programlarla, Ramazan ayının birlik ve paylaşma ruhu geleceğin nesillerine de aktarıldı.

"200 BİN AİLEYE MİSAFİR OLDUK"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Ramazan boyunca teşkilat mensuplarının sahadaki özverili çalışmalarına dikkat çekerek, "İstanbul'un her köşesinde 200 bin ailemize misafir olduk. Ramazan’ın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu en güçlü şekilde yaşattık. İhtiyaç sahiplerimizin yanında olmak, onların duasını almak bizim en büyük kazancımızdır. Ramazan ayı boyunca İstanbul’un dört bir yanında gönül sofraları kuran, ihtiyaç sahipleriyle dayanışma içinde olan AK Parti İstanbul teşkilatımız, birlik ve beraberlik ruhunu en güçlü şekilde yaşatarak Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışan bir dayanışma örneği sergiledi. Her bir dava arkadaşıma emekleri için teşekkür ediyorum” dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ak parti
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