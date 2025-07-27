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AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'dan yarı zamanlı çalışma açıklaması! "Özel sektöre de yayılacak"

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan yarı zamanlı çalışmanın özel sektöre de yayılacağını ifade etti. Ercan, "Tabii bu şu anda memuriyet. Ama özel sektöre de hızla yayılacağını düşünüyorum ben bu durumun. Çünkü kadın tabii ki eğer anne olduğu zaman annelik vasfından hiçbir zaman ayrılmaması gerekiyor" dedi.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan'dan yarı zamanlı çalışma açıklaması! "Özel sektöre de yayılacak"

Ekol TV'de yayımlanan Oylum Talu ile Hafta Sonu programına konuk olan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan Terörsüz Türkiye'den LGS'deki iddialara kadar gündeme dair birçok konuda açıklamalarda bulundu. Programa yangınlardan etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ve yangınlarda hayatını kaybedenler için de taziyelerini ileterek başlayan Ercan, yakınlarına da başsağlığı diledi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE AÇIKLAMASI: "EN BÜYÜK HAYALİMİZDİ"

Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Ercan, "AK Parti'mizin kuruluş sürecinden itibaren en büyük hayalimizdi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adımları sonrası gelinen noktanın çok önemli olduğunu ifade eden Ercan şunları söyledi:

"Terörsüz Türkiye süreci tabii ki çok önemli bir süreç. Aslında neredeyse yarım asırdır ülkemizin bu anlamda eziyet çektiği, annelerimizin gözyaşı döktüğü bir süreç. Ve artık bunun son demlerine gelmek, bunun son halini yaşamak ve bu terörü bitirmek en büyük hayalimizdi zaten. AK Parti'mizin kuruluş sürecinden itibaren en büyük hayalimizdi malumunuz. Ama burada Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde atılan adımlar ve şu anda geldiğimiz noktada Bu nokta çok değerli, çok kıymetli ve bizler de kadın kolları olarak elimizden gelen yardım, elimizden gelen desteği hem partimize hem bu anlamda ülkemize gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz inşallah."

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan dan yarı zamanlı çalışma açıklaması! "Özel sektöre de yayılacak" 1

YARI ZAMANLI ÇALIŞMA

Oylum Talu'nun nüfusun yaşlandığına dikkat çekerek Aile Yılı kapsamında kamu yasası düzenlemesi ve "Yarı zamanlı çalışma" ile ilgili soruya Ercan, "Özel sektöre de hızla yayılacağını düşünüyorum" diyerek şunları söyledi:

"Yarı zamanlı çalışma bir defa çok olumlu bir etkisi oldu toplumumuzda. Çünkü kadınların aslında beklemiş olduğu şeyin olduğunu gördüm ben bu konuda. Tabii bu şu anda memuriyet. Ama özel sektöre de hızla yayılacağını düşünüyorum ben bu durumun. Çünkü kadın tabii ki eğer anne olduğu zaman annelik vasfından hiçbir zaman ayrılmaması gerekiyor. Keza ben elimden geldiğince örneğin ben ilk 3 yaşın çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Mesela ilk 3 yaşa kadar her iki çocuğumda da ben aktif olarak çalışma hayatında bulunmadım. Bulundum ama daha çok online ve evden çalışarak ilk 3 yaşlarını geçirme gayretinde oldum. En iyi siz biliyorsunuz. Evet her iki evladım için de. Dolayısıyla bu çok önemli. İlk 3 yaş özellikle anne ve çocuğun bir arada bulunması. Bunu da yarı zamanlı çalışma formülü çok değerli. Çalışma Bakanlığımız, Aile Bakanlığımız üzerinde zaten çalışmalarını devam ettiriyorlar bu konuda. Şu anda sadece memuriyeti kapsıyor, devlet memuriyetini kapsıyor. Ama bunun dediğim gibi bu talep halinde özel sektöre de yayılacağını düşünüyorum ben."

LGS'DE ŞAİBE İDDİALARINA CEVAP

LGS ile ilgili de iddialara yanıt veren Ercan şu sözleri kullandı:

"Ben biraz haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yanlış bir algı söz konusu maalesef. Her zaman olduğu gibi siyaset yapalım derken algıları da farklı tarafa götürebiliyor bazı siyasetçilerimiz. Dolayısıyla ben özellikle Millî Eğitim Bakanlığı ile görüştüm. Diğer yıllardan farklı bir durum söz konusu değil. İmam hatiplerimizde başarı anlamında da farklı bir durum söz konusu değil. İmam hatiplere giden öğrencilerin başarı oranında da bir farklılık söz konusu değil. Keza aynı şekilde başarı gösteren öğrenci oranında da çok büyük bir farklılık yok.

Ama Türkiye artık şu noktaya geldi: Önceden hani biliyorsunuz LGS'de veya üniversite sınavlarında kaç kişinin sıfır aldığını filan düşünürken şimdi kaç kişi tam puan aldı diye düşünüyoruz. Başarılı olan illere baktığınızda tam puan çıkaran öğrencilerin illerine baktığınız zaman tamamen aslında Türkiye satına yayılmış durumda. Hani önceden sadece İstanbul'dan, Ankara'dan başarılılar çıkardı, şu anda farklı illerde de başarılı öğrenciler var. Bu aslında Türkiye'nin ne kadar gelişmiş olduğunu da gösteriyor.

Bence hakikaten çok yanlış bir siyaset izlendi burada. Yani burada hem çocuklarımızın hem velilerimizin hayalleriyle oynanıyor. Devlete, Millî Eğitim Bakanlığımıza güvenleri sarsılıyor bu anlamda. Ben bunu hem yadırgıyorum hem hakikaten kınıyorum bu şekilde."
Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ak parti Yarı zamanlı çalışma
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