HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, şair ve yazar Sezai Karakoç’un Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan kabirlerini ziyaret etti.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman, Karakoç’un mezarını ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığı olarak büyük bir şair, yazar, düşünce adamı ve filozof Sezai Karakoç'u seneidevriyesinde anmak için burada olduklarını söyledi.

"BÜYÜK TÜRKİYE’NİN BÜYÜK EVLADI"

Karakoç'u kabri başında dualarla andıklarını dile getiren Yayman, "Sezai Karakoç, Yedi Güzel Adam'ın en güzel insanlarından biridir. Sezai Karakoç, hikayesi olan büyük bir insandır. Sezai Karakoç, bir okuldur. Sadece şiirleriyle, düşünce yazılarıyla, fikirleriyle değil bizzat şahsiyetiyle müstesna bir insandır. Sezai Karakoç'u bence en iyi anlatan sözcüklerden bir tanesi, Cemil Meriç'ten ilhamla 'Elinde demir asa, ayağında demir çarık, ömrünü Türk irfanına adamış, mütecessis bir fikir işçisidir'. Sadece eserleriyle değil yaşam biçimiyle, şahsiyetiyle, erdemli duruşuyla yeri doldurulamaz eşsiz bir insandır." diye konuştu.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret 1

Sezai Karakoç'un hikayesinin bütün millete, özellikle gençlere çok müstesna örnek niteliğinde olduğunu ifade eden Yayman, onun sözlerinin bu çağda çok büyük anlam ve önem kazandığını belirtti.

Yayman, düşüncenin, insanlık değerlerinin, hürriyet anlayışının krize girdiği çağda Karakoç'un erdemin, hürriyetin ve insanlık değerlerinin en büyük savunucularından olduğunu söyledi.

AK Parti Kültür ve Sanat Politikaları Başkanlığından Sezai Karakoç’un ölüm yıldönümünde kabrine ziyaret 2

AK Parti olarak kültürü ve sanatı, milleti birleştiren yegane unsurlardan gördüklerini belirten Yayman, salı günü AK Parti Kütüphanesi'nde Sezai Karakoç'la ilgili sempozyum düzenleyeceklerini ve onu daima saygıyla anacaklarını sözlerine ekledi.

Ziyarette AK Parti MKYK Üyesi, Kültür ve Sanat Politikaları Başkan Yardımcısı Hilmi Türkmen, MKYK Üyesi Serpil Yılmaz, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Helin Görgül ve öğrenciler de yer aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı... Yan yana tabutları kahrettiAnne ve iki çocuğu son yolculuğuna uğurlandı... Yan yana tabutları kahretti
11 milyondan fazla ziyaret edildi11 milyondan fazla ziyaret edildi

Anahtar Kelimeler:
Sezai Karakoç Hüseyin Yayman
En Çok Okunan Haberler
Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Gerginlik böyle kaydedildi! İYİ Partili Çömez ve AK Partili Öztaylan şehit cenazesinde tartıştı

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Ön otopsi raporu tamamlandı! İstanbul'da midye ve kumpir faciası: "Kokoreçin içinden kırmızı plastik parçalar çıktı"

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Merih Demiral'dan G.Saray ve Osimhen açıklaması!

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Kanser olduğunu açıkladı! "Anne babamı kaybettim..."

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

Bakan Murat Kurum rakamları açıkladı: "3 milyon başvuru oldu"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.