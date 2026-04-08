AK Parti'li Zorlu: "Kırgız Cumhuriyeti'nin BMGK adaylığını destekleyeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgız Cumhuriyeti’nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı sürecine ilişkin, "Bütün kurum ve kuruluşlarımızla Kırgızistan'ın bu üyeliğini her platformda destekleyeceğimizi, yanında duracağımızı ve bunun için gayret göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" dedi.

AK Parti'li Zorlu: "Kırgız Cumhuriyeti'nin BMGK adaylığını destekleyeceğiz"

Ankara'da Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu tarafından Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Daimi Olmayan Üyeliği Adaylığı hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıya; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kırgız Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev, Kırgızistan-Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Yusuf Beyazıt ve milletvekilleri katıldı.

AK Parti li Zorlu: "Kırgız Cumhuriyeti nin BMGK adaylığını destekleyeceğiz" 1

GEÇMİŞTEN GELECEĞE KARDEŞLİK DUYGUSU

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, "Kırgızistan-Türkiye arasındaki ilişkiler kadim tarihi bağlar, ortak kültür ve sarsılmaz bir kardeşlik duygusuyla geçmişten geleceğe doğru ilerlemektedir. Şüphesiz bu duruş ve vizyon esasında Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde üye ülkelerimizin ve gönül coğrafyamız olarak değerlendirdiğimiz Türk dünyasının bir vizyonudur. Bu bakımdan Kırgızistan'ın 2027-2028 dönemi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Daimi Olmayan Üyeliği'ne yönelik adaylığı sadece Kırgızistan'ın bir diplomatik girişimi değil, aynı zamanda Türk Devletleri Teşkilatı'nın ve bahsettiğim geniş Türk dünyası coğrafyası açısından da eşsiz bir girişim olarak tarihe önemli bir not düşmektedir" dedi.

'HER PLATFORMDA DESTEKLEYECEĞİZ'

15 Mayıs'ta Kazakistan'ın Türkistan şehrinde TDT Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ni gerçekleştireceklerini söyleyen Zorlu, "Yıl sonuna doğru Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde resmi zirvemizi gerçekleştirmiş olacağız. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla aramızdaki müzakere konularından birisi pasaportsuz, sadece kimlik belgesiyle dolaşımın sağlanabileceğinin bir arayışı içerisindeyiz. Bu müzakere iklimine gelmiş olmamız bile gerçekten çok sevindirici. Bizim için büyük güç verici bir durumdur. İnşallah biz Türkiye Cumhuriyeti olarak diplomatik temsilciliklerimiz başta olmak üzere bütün kurum ve kuruluşlarımızla Kırgızistan'ın bu üyeliğini her platformda destekleyeceğimizi, yanında duracağımızı ve bunun için gayret göstereceğimizi buradan ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

AK Parti li Zorlu: "Kırgız Cumhuriyeti nin BMGK adaylığını destekleyeceğiz" 2

'İKİLİ İŞ BİRLİĞİMİZ ÜST SEVİYEYE ULAŞMIŞTIR'

Kırgız Cumhuriyeti Büyükelçisi Ruslan Kazakbaev ise "Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki Kırgızistan ile Türkiye kardeş ülkeler ve tam anlamıyla stratejik ortaklardır. Ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkiler; ortak tarih, kültür, dil ve din temelinde şekillenmiştir. Nitekim Türkiye, 1991 yılında Kırgız Cumhuriyeti’nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştur. Bugün siyasi ilişkilerimiz istikrarlı ve dinamik bir şekilde gelişmekte olup, Kasım 2024’te Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Kırgız Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdiği devlet ziyareti sırasında ifade edildiği üzere, ilişkilerimiz Kapsamlı Stratejik İş Birliği düzeyine yükselmiştir. Bu vesileyle, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın Kırgızistan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ikili ilişkilerimiz açısından tarihi ve dönüm noktası niteliğinde olduğunu özellikle vurgulamak isterim. Söz konusu ziyaret aynı zamanda Türkiye’nin, Cumhurbaşkanı Sayın Sadır Caparov liderliğinde 2021 yılından bu yana yürütülen siyasi ve ekonomik reformlara verdiği güçlü desteğin bir göstergesidir. Bu ziyaretle birlikte kardeş Kırgız-Türk ilişkilerinde yeni bir sayfa açılmış ve bugün ikili iş birliğimiz en üst seviyeye ulaşmıştır" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

