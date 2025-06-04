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AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bayramlaşma listemizde CHP vardı fakat CHP'nin açıklamasından sonra vazgeçtik"

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Parti Genel Merkezi'nde gerçekleşti. CHP ile bayramlaşma konusundaki soruyu yanıtlayan Çelik, "Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat kendileri bir açıklama yapmışlar, hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız diye. Dolayısıyla biz de kendileriyle bayramlaşamayacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Bayramlaşma listemizde CHP vardı fakat CHP'nin açıklamasından sonra vazgeçtik"
Mustafa Fidan

MYK toplantısı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamaları şu şekilde;

"(İsrail Başbakanı Netenyahu hakkında) Kendi ülkesinde her türlü yolsuzluk yapan, katliam yaparak ve insanları katlederek kendisini kurtarmaya çalışıyor. Dünya da bunu izliyor. Elinde sonunda bu soykırım şebekesi Gazze halkı karşısında mağlup olacak. Bu soykırım şebekesi, uluslararası mahkemelerde yargılanacak"

TAHLİYELER İÇİN BİR TAKIM PROSEDÜRLER VAR

TBMM'de oylaması yapılan 10. yargı paketinin öngörüdüğü tahliyeler ile ilgili süreç işliyor. Bayramdan önce gerçekleşmesine yönelik beklenti vardı fakar tahliyeler için bir takım prosedürler var. Çalışmalarımız sürüyor.

"CHP İLE BAYRAMLAŞACAKTIK AMA..."

"Bizim bayramlaşma listemizde CHP vardı. Fakat kendileri bir açıklama yapmışlar, hiçbir partiyle bayramlaşmayacağız diye. Dolayısıyla biz de kendileriyle bayramlaşamayacağız. Bayramlar, kırgınlıkların azaldığı unutulduğu günlerdir. Ama CHP böyle bir karar almış. Biz bayramlaşma trafiğimizi diğer partilerle gerçekleştireceğiz."

"SÜRECİN ADINI DOĞRU KOYMAK LAZIM! PKK TÜM YAPILARIYLA SİLAH BIRAKMALI VE KENDİNİ FESH ETMELİ"

Burada sürecin adını iyi koyalım. sürecin adı, PKK'nın kendini feshetmesi ve silahlarını bırakmasıdır. Cumhurbaşkanımız da çok net ifade etti. PKK tüm şube ve yapılarıyla fesh edilmesi ve silah bırakılması kast ediliyor. PKK yapılanmasından kasıt Surşye'de SDG, İran'da PJAK uzantısı gibi yapılar. Avrupa'da ve düünyada terörü finanse eden ve ideolojisini yayayn oluşumlar da kendisini fesh etmesi gerekir. Yani konuya odaklanmak gerekir. PKK'nın tüm yapılarını fesh etmesi, bunun da tam ve eksiksiz gerçekleşmesi gerekir. Bu fesh edişler de Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu mekanizmanlarla kontrol edilecektir. MiİT'in PKK silah bırkaıyor mu, bırakıyorsa ne oranda bırakıyor ve silahları teslim ediyor sorularına yönelik çalışmaları hazır.

Suriye'deki yöntem farklı oluşuyor. Suriye'deki yapılanmanın içerisindeki PKK unsurlarının çıkartılıp bertaraf edilmesi, kalan kısımlarının Suriye Devleti ordusuna katılmasını öngörüyoruz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alıyoruz ve önemsiyoruz. Burada suriye hükümeti ile SDG arasında bir anlaşma ortaya koyuldu. Anlaşma gereği SDG o bölgeleri Suriye devletine bırakıp silahlarını teslim edecek.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN SDG İLE BİR GÖRÜŞMESİ OLMAMIŞTIR"

Türkiye Cumhuriyetinin SDG ile bir görüşmesi olmamıştır. Onlar ne zamanki silah bırakır, Suriye devletine tabi olup Suriye toprak bütünlüğü sağlanır o zaman tabi ki temaslarımız olabilir.

Terörsüz Türkiye demek, terörsüz bölge anlamına gelir. Bu koşullarda terörün olduğu ortamda bazı ülkelerin vekalet savaşlarına sahne oluyor bu bölge.

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti myk yargı paketi
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