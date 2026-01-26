AK Parti mi CHP mi? Esnaf ve ev kadınlarına soruldu! Anket sonuçları dikkat çekti

Türkiye'de son günlerde siyasilerin tartışmaları yüksek sesle devam ediyor. İktidar ile muhalefet arasında özellikle en düşük emekli aylığı konusu üzerinden tartışmalar yaşandı. Siyasetin nabzı yükseldikçe anket sonuçları da yakından takip ediliyor.

ESNAF VE EV KADINLARINA SORULDU

ORC Araştırma son anketini ise esnaf ve ev kadınları özelinde yaptı. Anketin sonuçları ise dikkat çekti. Her iki gruba da "Bu pazar genel seçim olsa siyasi tercihiniz ne olur?" sorusu yöneltildi.

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ ESNAF 'CHP' DEDİ

Bin 100 küçük ve orta ölçekli esnafın katıldığı ankette birinci sırada CHP çıktı. Ankette yüzde 34,3 oy oranına ulaşan CHP, yüzde 29,4 oy oranına ulaşan AK Parti'nin önünde. Esnaf anketinde iki parti arasındaki fark yüzde 4,9 oldu.

CHP ve AK Parti'yi yüzde 6,5 ile MHP takip etti. Yüzde 5,5 oy oranına sahip olan DEM Parti dördüncü, yüzde 4,6 oy oranına sahip İYİ Parti ise beşinci sırada.

EV KADINLARI ANKETİNDE FARK ÇOK AZ

780 ev kadınının katıldığı ankette de CHP birinci sırada çıktı. Ev kadınlarının yüzde 34,9'u CHP'ye oy vereceklerini bildirdi. AK Parti ise yüzde 32 ile CHP'nin 2,9 puan gerisinde yer aldı.

İki partinin ardından MHP yüzde 6,1 ile üçüncü sırada, İYİ Parti ise yüzde 5 ile dördüncü sırada yer aldı. DEM Parti ise yüzde 4,4 oy oranı ile beşinci sırada bulunuyor.