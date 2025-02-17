AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Fatih Altaylı 'en güçlüleri' diyerek isim verdi

Erken seçim tartışmaları Türkiye'nin değişmez gündemi. Muhalefet erken seçim için ısrar ederken hükümet kanadından bu konuyla ilgili bir adım gelmedi. Ancak aday tartışmaları her geçen gün alevleniyor. Tartışmaların odağında ise genelde CHP yer alıyor. Fatih Altaylı bu kez AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını gündeme taşıdı. Eğer Erdoğan aday olmazsa kim aday olur? Altaylı bu soruya yanıt verirken dikkat çeken ifadelerde kullandı.

İSİM VERDİ

Altaylı kritik konuyla ilgili, "Eğer erken seçim olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmazsa henüz net bir aday yok." açıklamasında bulundu. İsim de veren Altaylı, "Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar olabilir ki servetleri 2 milyar doları aştı. Türkiyenin en zenginleri arasına girdiler. Sadece beyin gücüyle bu kadar servet enteresan." dedi. Altaylı bir diğer isminde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirtti. Soylu için ayrıca, 'Her zaman doğal aday.' vurgusunu yaptı.

"EN GÜÇLÜLERİ"

Altaylı'ya göre aday olması muhtemel olan diğer isimler ise Hakan Fidan ve Numan kurtulmuş... "Bunların en güçlüleri de bir Selçuk Bayraktar, iki Hakan Fidan'dır. Ya da tam tersi de düşünebilir." diyen Altaylı sözlerini, "Ama ikisinin de şansı çok yüksek değil. Erdoğan bile bugün kaybediyor seçimi. Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a..." şeklinde tamamladı.