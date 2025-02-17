HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Fatih Altaylı 'en güçlüleri' diyerek isim verdi

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Fatih Altaylı 'en güçlüleri' diyerek isim verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
17.02.2025 08:43
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyasette erken seçim gündemi olmasa bile 'Cumhurbaşkanı adayı' tartışmaları bitmiyor. CHP'de adaylık tartışmaları devam ederken gazeteci Fatih Altaylı, 'Erdoğan aday olmazsa AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?' sorusuna yanıt verdi. Dikkat çeken isimler sıralayan Altaylı 'ama şansları çok yüksek değil' vurgusu yaptı.

AK Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Fatih Altaylı 'en güçlüleri' diyerek isim verdi

Erken seçim tartışmaları Türkiye'nin değişmez gündemi. Muhalefet erken seçim için ısrar ederken hükümet kanadından bu konuyla ilgili bir adım gelmedi. Ancak aday tartışmaları her geçen gün alevleniyor. Tartışmaların odağında ise genelde CHP yer alıyor. Fatih Altaylı bu kez AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı tartışmalarını gündeme taşıdı. Eğer Erdoğan aday olmazsa kim aday olur? Altaylı bu soruya yanıt verirken dikkat çeken ifadelerde kullandı.

F1

İSİM VERDİ

Altaylı kritik konuyla ilgili, "Eğer erken seçim olmazsa Cumhurbaşkanı Erdoğan aday olmazsa henüz net bir aday yok." açıklamasında bulundu. İsim de veren Altaylı, "Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar olabilir ki servetleri 2 milyar doları aştı. Türkiyenin en zenginleri arasına girdiler. Sadece beyin gücüyle bu kadar servet enteresan." dedi. Altaylı bir diğer isminde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olduğunu belirtti. Soylu için ayrıca, 'Her zaman doğal aday.' vurgusunu yaptı.

F2

"EN GÜÇLÜLERİ"

Altaylı'ya göre aday olması muhtemel olan diğer isimler ise Hakan Fidan ve Numan kurtulmuş... "Bunların en güçlüleri de bir Selçuk Bayraktar, iki Hakan Fidan'dır. Ya da tam tersi de düşünebilir." diyen Altaylı sözlerini, "Ama ikisinin de şansı çok yüksek değil. Erdoğan bile bugün kaybediyor seçimi. Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a..." şeklinde tamamladı.

F3

Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Süleyman Soylu Selçuk Bayraktar Hakan Fidan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Türkiye'de fiyatları arttı, Avrupa ucuz kaldı! Vatandaş gayrimenkul için yurt dışına yöneldi

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Ünlü markaya 'peynir' cezası! İçindeki başka çıktı... Reklamları durdurma kararı

Önce kuvvetli sağanak, sonra ‘Altay kar fırtınası’ geliyor!

Önce kuvvetli sağanak, sonra ‘Altay kar fırtınası’ geliyor!

MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

MHP'li isim Sedat Peker haberini paylaştı! "Allah razı olsun"

Karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı! Yeni gelişme...

Karşılıksız çek nedeniyle tutuklanmıştı! Yeni gelişme...

Bakan Fidan 'kurtulmamız gerek!' diyerek anlattı

Bakan Fidan 'kurtulmamız gerek!' diyerek anlattı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Adidas, Camper, New Balance... Marka ayakkabılarda %50'ye varan indirim başladı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.