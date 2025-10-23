AK Parti'nin önergesi kabul edildi: TBMM çalışmalarına ara verecek

TBMM Genel Kurulu’nda devam eden çalışmalar sırasında AK Parti, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin grup önerisi verdi. AK Parti ve MHP’nin evet verdiği önergeye göre TBMM Genel Kurulu gelecek hafta çalışmayacak.

MUHALEFETTEN TEPKİ: YASAMA ORGANI TATİL PLANINA GÖRE DEĞİL, MİLLETİN İHTİYAÇLARINA GÖRE ÇALIŞIR

Öneri üzerine söz alan İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, "Yasama organı bir tatil planına göre değil, milletin ihtiyaçlarına göre çalışır. Meclisin görevi takvim kovalamak değildir; ihtiyaca uygun yasa düzenlemek, denetim görevini yerine getirmek ve bütçeyi görüşmektir" dedi.

CHP adına söz alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise, "Yani bir hafta Meclis tatil olacak, sonra da çalışma günlerini tespit etmek için oylama yapacağız. Aslında gerek yok, zaten her iki tarafın oyuyla her şeyi ya kabul ediyoruz ya da reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır