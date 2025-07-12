AK Parti’nin yeni şarkısı! 'Küresel lider' vurgusu dikkat çekti

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıya, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeleri, milletvekilleri ve bakanlar katıldı.

KÜRSÜYE ÇIKARKEN YENİ ŞARKI ÇALINDI

Toplantının açılışında dikkat çeken anlardan biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüye çıkarken AK Parti’nin yeni şarkısının çalınması oldu. Salondaki partililer, alkışlarla şarkıya tempo tuttu. Şarkının sözleri, AK Parti'nin siyasi mesajlarını ve liderlik vurgusunu ön plana çıkarıyor.

“KÜRESEL LİDER” VURGUSU

Yeni şarkının sözlerinde, hem partiye hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik övgü ifadeleri dikkat çekti. Şarkıda yer alan bazı ifadeler şöyle:

“Alnımız ak, geleceğe bak

Uyku yok bize, haram yorulmak

Halk için Hakk’la, küresel yolda

İşte AK Parti, dimdik ayaktaMilletin gücüyle, sınırları aşan

Türkiye’nin lideri, işte AK Parti

Milyonlar nefer, dünya bizi bekler

O bir küresel lider, Recep Tayyip Erdoğan”

2028’E GİDEN YOLDA YENİ KAMPANYA SİNYALİ

Şarkı sözlerinde yer alan "tarih yeniden yazılıyor" ve "dünya bizi bekler" gibi ifadeler, AK Parti’nin küresel vizyon ve liderlik iddiasını vurgularken, yaklaşan yerel ve genel seçimler öncesinde partinin iletişim kampanyasında kullanılabilecek güçlü bir söylem altyapısı sunduğu değerlendirmelerine neden oldu.

(DHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır