AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararına tepki: "Hukuksuz bir saldırganlık"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etme kararına tepki: "Hukuksuz bir saldırganlık"

Çelik, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsrail Meclisi'nin işgal altındaki Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı, soykırım siyasetinin yeni bir adımıdır. Bu tamamen hukuksuz bir saldırganlıktır. Bu saldırganlık, soykırımcı barbarlığın ateşkes sürecine dönük bir sabotajıdır. Batı Şeria Filistinlilerin öz vatan toprağıdır. İsrail'in bu barbar kararını tümüyle reddediyoruz. 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulması asla engellenemeyecektir." (AA)Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Ömer Çelik
