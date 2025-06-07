AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Zeyrek'in ailesine 'Geçmiş olsun' mesajı!

Ferdi Zeyrek'ten gelen son dakika haberi Manisa ve Türkiye genelinde adeta şok etkisi yarattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra çalıştırılabilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Zeyrek'in ailesi ve CHP camiasına geçmiş olsun mesajı geldi.

ÇELİK'TEN 'GEÇMİŞ OLSUN' MESAJI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde:

"Sayın Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."