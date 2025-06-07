AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Zeyrek'in ailesine 'Geçmiş olsun' mesajı!

Ferdi Zeyrek'ten gelen son dakika haberi Manisa ve Türkiye genelinde adeta şok etkisi yarattı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Yunusemre ilçesi Güzelyurt Mahallesi'ndeki evinde elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra çalıştırılabilmişti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Zeyrek'in ailesi ve CHP camiasına geçmiş olsun mesajı geldi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı şu şekilde:
"Sayın Zeyrek'in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sn Ferdi Zeyrek geçirdiği üzücü bir kaza sonucu hastanede tedavi altına alındı.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2025
Başta ailesine ve CHP camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.
Sn Zeyrek’in en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz.
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