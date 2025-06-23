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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Nükleer tehlike ortaya çıkıyor" diyerek açıkladı: "Türkiye her alanda tedbirlerini almıştır"

İran ile İsrail arasında tırmanan gerilim sürerken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten dikkat çeken açıklamalar geldi. Nükleer tesislerin hedef alındığını vurgulayan Çelik, bölgede büyük bir nükleer tehlikenin doğabileceğine dikkat çekti. Çelik, "Nükleer tesislere bomba yağdırılıyor. Nükleer tehlike ortaya çıkıyor" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik "Nükleer tehlike ortaya çıkıyor" diyerek açıkladı: "Türkiye her alanda tedbirlerini almıştır"
Begüm Özkaynak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen MKYK Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sert sözlerle eleştiren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Nükleer tesislere bomba yağıyor, tehlike tüm bölgeyi etkileyebilir” dedi. Çelik, Türkiye’nin gerekli tüm tedbirleri aldığını vurguladı.

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"NÜKLEER TEHLİKE ORTAYA ÇIKIYOR"

Teşkilatlarımız birer siyaset okuludur. Hem ana kademesi hem kadın ve gençlik kolları kapsamlı bir şekilde hazırlıklarını yapıyor. Temmuz ortasında kampımız olacak. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla önümüzdeki dönemi değerlendireceğiz.

İsrail Gazze'de büyük bir soykırım yapıyor. Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken bunları detaylı şekilde ele alıyoruz. İsrail'in tabii İran'a yaptığı haksız ve hukuksuz saldırı neticesinde şu an gelinen noktada doğrudan sivil insanlara bomba yağdırılması söz konusu. Nükleer tehlikenin ortaya çıkması gibi bir gündemi takip ediyoruz. Nükleer tesislere bomba yağdırılıyor. Nükleer tehlike ortaya çıkıyor. Bu tehlike, bütün bölgeyi sıkıntı içerisinde bırakabilecek sonuçlar doğurabilir.

"İSRAİL'İN MÜZAKERE MASASINA SALDIRMAK GİBİ BİR TUTUM İÇERİSİNDE OLDUĞU GÖRÜLMÜŞTÜR"

Umman'da ABD-İran arasındaki müzakereler devam ederken İsrail saldırmıştır. Bir bakıma müzakere masasına yapılmış bir saldırıdır. İsrail'in müzakere masasına saldırmak gibi bir tutum içerisinde olduğu görülmüştür. Hürmüz Boğazı'nın kapatılıp kapatılmayacağı gündemimizde. Nükleer tehlike ortadayken bütün bölgeyi felakete sokacak şekilde İran bombalanırken iki şey dikkat çekiyor. Nükleer tehlike Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından daha büyük bir tehlikeyken bu konuşuluyor. İkincisi İsrail'in saldırganlığına cılız cümleler kurarken, İran'in saldırılarının vahim sonuçlar doğurabileceğini söylüyorlar.

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"TÜRKİYE HER ALANDA TEDBİRLERİNİ ALMIŞTIR"

Biz İran'a yapılan her türlü saldırıyı kınıyoruz. İran'ın hukuka aykırı bir şekilde saldırıya uğraması kabul edilemez. İsrail saldırılarda BM şartlarını ihlal etti. Türkiye her alanda tedbirlerini havadan ve karadan almıştır.

23 Haziran 2025
23 Haziran 2025

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(SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
İran İsrail Türkiye Ömer Çelik ak parti nükleer tesis
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