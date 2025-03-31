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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir!

31.03.2025 08:20
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'ın sosyal medya paylaşımına tepki gösterdi. Çelik mesajında "Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten İsrail'e sert tepki: Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a tepki gösterdi. Çelik,Bakan Saar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerinin "yok" hükmünde olduğunu bildirdi.

Ömer Çelik, X hesabından şu mesajı paylaştı:

"KATLİAM ŞEBEKESİ TÜM İNSANLIĞIN DÜŞMANIDIR"

Netanyahu’nun soykırımcı hükümetinin dışişleri bakanı Gideon Sa’ar’ın Cumhurbaşkanımıza yönelik sözleri yok hükmündedir. Filistinlilere yönelik zulümleri ile Nazileri geride bırakan bu katliam şebekesi tüm insanlığın düşmanıdır.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İNSANLIK CEPHESİNİN EN GÜR SESİDİR"

Cumhurbaşkanımız insanlık cephesinin en gür sesidir. O nedenle insanlık düşmanı bu katliam şebekesi Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadır. Cumhurbaşkanımızın bölge ve dünya barışını tehdit eden bu katliam şebekesiyle mücadelesi, tüm insanlığın onurunu koruma mücadelesidir.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır
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Ömer Çelik ak parti
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