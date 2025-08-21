HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki geldi. Çelik, "Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor. Siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: "Siyasi navigasyon problemi yaşıyor"

Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok ciddi bir “siyasi navigasyon” problemi yaşıyor.

Özgür Özel Ak Parti’mize “organize kötülük örgütü” demiş ve yine adresi şaşırarak CHP’ye söyleyeceği sözleri Ak Parti’mize söylemiş.

Özgür Özel siyasi adreslerin, kavramların ve siyasi tabelanın yerini şaşırma konusunda büyük bir performansa sahip. CHP yönetimi için kullanması gereken tüm tanımları, adresi şaşırarak Ak Parti’miz için kullanıyor.

Oysa çok partili hayata geçtiğimizden beri demokrasi karşıtı “organize işler” CHP’den sorulur. Cuntaları destekleyen “organize milli irade sabotajları”nın adresi CHP’dir. Milletin sandıkta verdiği oyu hedef alan “organize demokrasi düşmanlığı” CHP siyaseti olarak markalaşmıştır. Bugün de Özgür Özel yönetimi milletin kaynaklarını “organize bir kötülükle” gaspedenlerin savunma merkezi haline gelmiştir.

Özgür Özel’in CHP ile özdeşleşmiş konulara partimizi karıştırması hadsizliktir. “Organize kötülük”lerin nerde olduğunu görmek istiyorsa, siyasi navigasyon güncellemesi yapması yeterli olacaktır."

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"Villa bahçesinde ceset çıkmıştı! Kan donduran cinayeti itiraf etti: "Dozerle üzerini toprakla kapattım"
Lunaparkta oyun işletmecisi ölü bulunduLunaparkta oyun işletmecisi ölü bulundu

Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

Çocuklarının gözü önünde müstehcen dans

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

G.Saray'dan Nelsson için resmi açıklama!

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Üzerinde palyaço kıyafeti elinde bıçak gece vakti çocukları kovaladı! Mahalleli tedirgin, emniyet harekete geçti

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

Bir şehir bunu konuşuyor! Jandarma aracındayken silahlı saldırıda yaralandılar

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

NATO üyesi ülkeden Ukrayna kararı: "Asker gönderebiliriz"

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

İşten geldi hayatının şokunu yaşadı! Yatak odasındaki ayak izleri dünyasını kararttı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.