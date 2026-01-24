HABER

AK Parti Uşak eski Milletvekili Altay son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden AK Parti Uşak eski Milletvekili Mehmet Altay, son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Uşak Valisi Naci Aktaş gibi isimler de katıldı.

Bir süredir kanser tedavisi gören AK Parti Uşak eski Milletvekili Mehmet Altay, Uşak'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Mehmet Altay'ın 16 Ocak'ta Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine 20 Ocak'tan itibaren yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğü belirtildi. Altay, dün hastanede hayatını kaybetti.

HAYATA GÖZLERİNİ YUMAN ESKİ VEKİL SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Altay'ın naaşı Ulubey ilçesindeki Halil Efendi Camii'ne götürüldü. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mehmet Altay'ın naaşı Ulubey Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenaze törenine Altay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Uşak Valisi Naci Aktaş, Artvin Valisi Turan Ergün, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, AK Parti Grup Başkanvekilleri Bahadır Yenişehiroğlu ve Abdülhamit Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Uşak İl Başkanı Himmet Yaşar, milletvekilleri, belediye başkanları, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ADALET BAKANI TUNÇ DA CENAZE TÖRENİNE KATILDI

Cenaze namazının ardından konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç; "Çok değerli bir kardeşimizdi, özü sözü bir. İçi dışı bir bi kardeşimizdi. Çalışkanlığıyla, sevecenliğiyle, kadirşinaslığıyla temayül ettiğimiz bir kardeşimizdi. Tabi son zamanlarda bir rahatsızlık geçirdi. Ve rahatsızlığı neticesinde Rabbim... Bugün ebediyete uğurluyoruz. Mekanı cennet olsun. Eşine çocuklarına Rabbim sabır versin. Bütün arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Uşak ilimize önemli hizmetleriyle uzun süre burada siyaset yaptı. Önemli çalışmalar yaptı. Uşak'ı da çok severdi. Uşaklı hemşehrilerimize de bir kez daha başsağlığı diliyorum." dedi.

