AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu! Ahmet Akın saat verip, çağrı yaptı: "Açıklamamı dinleyin"

Bir süredir "AK Parti'ye geçecek" iddialarıyla gündemde olan Balıkesir Büyükşehir Başkanı Ahmet Akın'dan yeni bir açıklama geldi. AK Parti eski milletvekili Mustafa Ilıcalı’nın “telefon” açıklamaları sonrası sessizliğini bozan Akın, saat 14.00'ı işaret etti. Akın "Belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

Devrim Karadağ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın AK Parti'ye geçeceği iddia ediliyordu. AK Partili Savcı Sayan'ın ardından eski AK Parti Milletvekili Mustafa Ilıcalı'nın "Telefonda Cumhurbaşkanımızı saygı ve sevgilerini gönderdi" açıklaması sonrası söz konusu iddia kulisleri iyiden iyiye hareketlendirmişti.

AHMET AKIN SAAT 14.00'Ü İŞARET ETTİ

Halk TV'ye konuşan Ahmet Akın, "Partimdeyim, CHP’deyim. saat 14:00’te belediye meclis toplantısının açılışında konuşmamı dinlemenizi tavsiye ediyorum" dedi.

"YAZILANLARA İNANAMIYORUM"

Akın, daha önce de açıklama yaptığını belirtti. Akın, CHP'de üç dönem milletvekilliği ve parti yöneticiliği yaptığının altını çizip, "Yazılanlara gerçekten inanamıyorum" dedi. Akın, Balıkesir'de de 78 yıl sonra yerel seçimi kazandıklarının vurgulayıp şunları ifade etti:

"BEN CUMHURİYET HALK PARTİLİYİM"

"Ben defalarca açıklama yaptım. CHP’nin üç dönem milletvekililiğini yaptım. Altı yıl Genel başkan yardımcılığını yaptım. 78 yıl sonra Büyükşehir belediyesini kazandık. Elbette ben Cumhuriyet Halk Partiliyim. Yazılanlara gerçekten inanamıyorum. Saat 14:00’te meclis toplantımız var. orada açıklama yapacağım. İzlemenizi tavsiye ederim"

Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Ahmet Akın CHP ak parti
