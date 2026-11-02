AK Parti, Yeni Parti ve MHP'liler aynı karede: Ankara'da siyaset dünyasını buluşturan nikah

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol'un oğlu Eren Erol, Ankara'da düzenlenen nikah töreniyle Yaren Köseoğlu ile hayatını birleştirdi. Tören siyaset dünyasından çok sayıda önemli ismi bir araya getirdi.

KILIÇDAROĞLU YALNIZ BIRAKMADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu ve CHP'li milletvekilleri, genç çiftin nikah töreninde yer aldı.

KABİNE ÜYELERİ VE SİYASETÇİLER DE ORADAYDI

Törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ve MHP TBMM Başkanvekili Celal Adan da katıldı. AK Partili milletvekili Galip Ensarioğlu da törende yer aldı.

Ayrıca ekim ayında Yeni Parti'ye katıldığını duyuran eski başbakan yardımcısı Murat Karayalçın da törene katıldı.

İşte törenden kareler: