AK Partili Ayhan Gider: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya barışı için bir şanstır"

İsrail ile İran arasında 13 Haziran’da başlayan gerilim beşinci gününe girdi. Taraflar arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ederken, karşılıklı açıklamalar gerilimi daha da tırmandırdı.

AK PARTİLİ GİDER'DEN İSRAİL SALDIRILARINA TEPKİ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, soykırımcı İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü barbarlığını gözü dönmüş bir şekilde sürdürmesinin yanı sıra İran’a gerçekleştirdiği saldırılarla da, katil ve pervasız bir devlet olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

AK Partili Gider, başta ABD olmak üzere, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi devletleri de arkasına alan İsrail’in “kabile devleti” gibi hareket ettiğini, uluslararası hukuku hiçe saydığını dile getirdi.

"ASLA KABUL EDİLEMEZ BİR DURUMDUR"

"Geçmişte, ‘demokrasi’yi bahane ederek Irak ve Afganistan’a saldıran ABD’yi örnek alan katil devlet İsrail, saldırgan hayvan gibi, bir bakıyorsunuz Suriye’ye, bir bakıyorsunuz Yemen’e, bir bakıyorsunuz Lübnan’a, bir bakıyorsunuz İran’a saldırıyor. Bu durum, Ortadoğu’yu tehdit ve huzursuz eden bir tutumdur. İsrail’in, Ortadoğu’yu bataklığa sürükleyen, bu tavrı asla kabul edilemez bir durumdur" değerlendirmesinde bulunan Gider, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DÜNYA BARIŞI İÇİN BİR ŞANSTIR"

"Hem İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında hem de İran’a saldırılarında diplomatik çözüm arayışında olan Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bölgeye çözüm aramaktadır. Bu kapsamda, ABD Başkanı Donald Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın barış diplomasisi için, deyim yerindeyse, seferberlik ilan etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya barışı için bir şanstır. Son yıllarda Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan Kafkasya'daki çatışmalara, Orta Doğu'daki gerilimlerden Asya ve Afrika'daki ihtilaflara kadar geniş yelpazede arabuluculuk olan Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye, her geçen gün daha da sözü dinlenen bir ülke olmuştur. Recep Tayyip Erdoğan ise, herkesin görüşebildiği bir lider olmuştur. Bölgesinde bu meziyette olan başka bir lider ve ülke de yoktur"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Gider, son olarak Ortadoğu’daki gerilimin sona ermesi için İsrail’in saldırılarını bir an önce durdurması gerektiğini savunarak, diplomatik temaslar bu kapsamda sürdürüleceğini sözlerine ekledi.