AK Partili belediye başkanıyla ilgili Özel'den dikkat çeken iddia! Açıkça o ismi işaret etti: Adam görevde!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de katıdığı canlı yayında gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. CHP'li belediyelere yönelik opersayonlara ve peş peşe belediye başkanlarının tutuklanmasıyla ilgili sürece tepkisini dile getiren Özel, dikkat çeken iddialarda bulundu.

"AK PARTİLİLERLE DE ÇALIŞMIŞ"

Aziz İhsan Aktaş'ın iddialarına dair konuşan Özel şunları söyledi:

"Bu adam (Aziz İhsan Aktaş) taşıma ihaleleri alıyor. Bu çaptaki işlere 4-5 firma giriyor. Biri geliyor oradan çekiliyor. O geliyor diğerleri oradan çekiliyor. Birbirlerinin ayağına basmıyorlar. CHP'li belediyelere de genelde AK Partililerle çalışmanın sonrasında gelmiş. Türk Hava Yolları ile çalışmış Sayıştay ile çalışmış."

AK PARTİLİ BELEDİYE BAŞKANINI İŞARET ETTİ: "20 MİLYONLUK AUDI ALMIŞ! ADAM GÖREVDE"

Daha önce Ekrem İmamoğlu'nun gündeme getirmiş olduğu ismi bir kez daha işaret eden CHP lideri Özel, "Isparta’daki AK Partili belediye başkanına 20 milyonluk AUDI almış. Adam görevde, Avcılar Belediye Başkanı Utku, bir ihale bile vermemiş içerde." diye konuştu.

'DOKUNULMAZLIK' RESTİ: "BUNUN BİR MALİYETİ OLUR"

Kendisiyle ilgili dokunulmazlığının kaldırılmasının gerçekleşme ihtimalini ve olası sonuçlarına ilişkin soruya da yanıt veren CHP lideri, adeta rest çekti:

"Her şey beklenir. Göze alır demektir. Bunun da bir maliyeti olur. Ama pek çok maliyete katlanıyorlar buna da katlanmayı göze alırlar. Seçimden sonra birinci partisi olduk. Gittim ziyarete bulundum. Türkiye Belediyeler Birliğini beraber yönetelim dedik, onlar hiç yapmadılar. Ama bu normalleşme CHP'ye yarar dediler."