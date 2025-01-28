HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP’ye geçti

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP’ye geçti

28.01.2025 13:56
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2009 yılında AK Parti’nin hükümet kabinesinde Devlet Bakanı olarak görev alan ve 2020 yılında AK Parti’den DEVA Partisi’ne geçen Selma Aliye Kavaf, CHP’ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf CHP’ye geçti

DEVA Partisi’nden istifa eden Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, CHP'nin bugünkü grup toplantısına CHP'ye katıldı. Kavaf'a rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Kürsüde açıklama yapan Kavaf şunları söyledi:

"200'li yılların başında siyaset kurumunun ülke meselelerine çözüm üretemediği bir dönemde demokrasi, hukukun üstünlüğü sürecine bir katkı sağlayabilir miyim diye siyasete girdim. Bugün yine adalet arayışı sürüyor. Beni sizlerle bu çatı altında bir araya getiren Genel Başkanımız Özgür Özel'e, bana güvenen ve cesaret veren herkese teşekkür ediyorum. Yol arkadaşlığımızın kalıcı dostluklara dönüşmesini temenni ediyorum."

2

SELMA ALİYE KAVAF KİMDİR?

1962 yılında Denizli’de doğan Selma Aliye Kavaf, 1985 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Denizli Milletvekili adayı oldu. 2003 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Kadın Kolları Kurucu Genel Başkanlığını üstlendi. 2007 yılı milletvekili genel seçimlerinde Denizli'den 23. Dönem milletvekili olarak parlamentoya girdi. 2009 yılında Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevine getirildi.

9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı.

Kavaf, 8 Ocak'ta DEVA Partisi'nden ayrıldığını açıkladı.

3
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Özgür Özel CHP Selma Aliye Kavaf
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 10 yorum
bur partilerde ozellikle sagdan sola soldan saga gecen ler neye gore geciyor harbi gecimin yol7nu bulmuslar bunlardan bir caciknolmaz
bu parti adam olmaz. gemclerle yonetmek yerine akp zihniyetli ahi gitmis vahi kalmis turkiyede hicbir gundemi belirleyemeyecek karekterdekileri partiye aliuor. kardes bunlar size oy toplamayi birak oy bile vermez... abdullatif sener mv iken bile oy vermedigini itiraf etti. allahima bunlarda siyaset bilgisi sifir
Ne oldu?İyi partiden akp ye geçerken iyimiydi.Düşünmüş chp liliği kendine daha yakın bulmuş.
menfaat nerede bunlar orada
En Çok Okunan Haberler
Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Küresel piyasalar merakla bekliyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Emekli promosyon ödemesinde rekabet arttı! Bankalar tek tek duyurdu

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Valilik karar aldı! O ilde biber gazı taşımak yasaklandı

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Trump'tan tartışmalı bir kararname daha!

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Sabah yazarından flaş iddia: "Halk TV patronu Cafer Mahiroğlu’nun yurt dışına kaçtığı söyleniyor!"

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

Ahmet Türk'ün torunu hayatını kaybetmişti! Haber gündeme bomba gibi düştü: 'Figen Yüksekdağ'ın kardeşi evinde ölü bulundu'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

Ömürlük yatırım! Columbia fırsatlarının bitmesine son 3 gün

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.