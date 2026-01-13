HABER

AK Partili Hüseyin Yayman’dan Özgür Özel’e sert sözler: “CHP intihar ediyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından sert ifadelerle tepki gösterdi. Yayman, CHP’nin 75 yıldır halkın oyuyla tek başına iktidara gelemediğini vurgulayarak, “Meşruiyet tartışması yapmak siyasi çaresizliktir” dedi.

Ufuk Dağ

AK Partili Hüseyin Yayman, paylaşımında Özgür Özel’i hedef alarak, Türkiye’de halk tarafından seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken “meşruiyet” tartışması açılmasını sert sözlerle eleştirdi. Yayman, bu yaklaşımın millet iradesini yok saymak anlamına geldiğini belirtti.

“OKUMUYOR, ANLAMIYOR, DÜŞÜNMÜYOR”

Hüseyin Yayman, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Özgür Özel, partisi içindeki iktidar oyunlarını kapatmak için saçma ve anlamsız fikirler ileri sürüyor. Okumuyor, anlamıyor, düşünmüyor. Sayın Özel, cahillikte Nirvana’ya varmış.”

CHP’nin siyasi geçmişine de değinen Yayman, “Genel Başkanı olduğunuz CHP, tam 75 yıldır halkın oyuyla bir kez olsun tek başına iktidara gelemedi. Meşruiyet bunun neresinde?” ifadelerini kullandı.

“DÜPEDÜZ APTALLIK VE SİYASİ ÇARESİZLİKTİR”

Yayman, Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik tartışmaların kabul edilemez olduğunu belirterek şu sözleri dile getirdi:

“Milletin oyuyla seçilmiş bir Cumhurbaşkanı varken hâlâ ‘meşruiyet’ lafı etmek düpedüz aptallık ve siyasi çaresizliktir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde halkın doğrudan seçtiği Cumhurbaşkanı gerçeğini görmezden gelmek, milletin iradesini yok saymaktır.”

“CUMHURBAŞKANIMIZ DİK DURUŞ SERGİLİYOR”

Dış politika konularına da değinen Yayman, Türkiye’nin geleceğinin dış güçlerin beklentileriyle değil, milli duruşla şekilleneceğini vurguladı:

“Türkiye’nin geleceği; dış güçlerin beklentilerine göre değil, gerektiğinde bedel ödeyerek dik durmakla savunulur. Cumhurbaşkanımız bu dik duruşu net şekilde göstermektedir.”

“CHP İNTİHARA KOŞUYOR”

Açıklamasının sonunda CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdüren Yayman, parti içi çekişmelere dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kendi partisindeki iç hesaplaşmaları ve bitmeyen koltuk kavgalarını yönetemeyenlerin Türkiye’nin geleceği hakkında ahkâm kesmesi kimseyi ikna etmez. CHP, intihara koşuyor.”

Yayman, Türkiye’nin politik hezeyanlarla değil, sandıkta ortaya konan milli iradeyle yoluna devam edeceğini ifade ederek açıklamasını “Nokta” sözleriyle tamamladı.

