AK Partili isim Madleen konusunda Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'yı eleştirdi! Mehmet Metiner'den yanıt geldi: "Keşke yazmasaydın"

İsrail ordusu, Gazze'deki ablukayı kırmak amacıyla İtalya'dan yola çıkan Madleen gemisine baskın düzenledi. Gemiye çıkan İsrail askerleri, 2'si Türk, 12 aktivisti gözaltına alınırken; Türkiye'den de peş peşe tepkiler yükseldi.

ZAFER SIRAKAYA'DAN TEPKİ GELDİ AMA...

Yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya olurken, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sırakaya, "İsrail, insani yardım taşıyan Madleen gemisine ,uluslararası sularda, hukuka aykırı şekilde müdahale ederek bir kez daha terör devleti olduğunu göstermiştir. Gazze’de yaralıları, çocukları, kadınları açlığa ve ölüme terk eden bu zalimliğe, uluslararası kamuoyu sessiz kalsa da, Türkiye asla sessiz kalmayacaktır." ifadelerini kullandı.

AK PARTİ İÇİNDEN SIRAKAYA'YA TEPKİ: "GÜNAYDIN"

Sırakaya'nın paylaşımına AK Parti içinden gelen tepki ise gündem yarattı. Sırakaya'nın açıklama için geç kaldığını belirten AK Partili Tarihçi ve Siyaset Bilimci Adem Taflan, "Aradan 16 Saat geçmiş. Sn Başkan lütfedip kınama paylaşmış. Günaydın Zafer bey" ifadelerini kullandı.

MEHMET METİNER'DEN TAFLAN'A: "KEŞKE YAZMASAYDIN"

Söz konusu eleştiri bir anda dikkatleri üzerine çekerken, söz konusu polemiğe 26. Dönem AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner de dahil oldu. Taflan'ın yapmış olduğu paylaşımı eleştiren Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Adem,

Sen ki teşkilattan yetişme değerli bir kardeşimizsin.

Zafer Bey dediğin partimizin genel başkan yardımcısı.

Sosyal medya mecralarında Zafer başkanımızı bu tarz bir üslupla keşke eleştirmeseydin.

Yapma böyle kardeşim.

Biz muhabbet fedaileri olmalıyız.

Birbirimizin hukukuna ve konumuna duyarlılık göstermek herkesten önce ve herkesten çok bu davaya ömrünü vermiş senin gibi kardeşlerimize yakışır.

Gün birbirimizi ve teşkilatımızı tahkim etme günüdür.

Keşke yazmasaydın.

Buradan yazdığın için buradan yazayım istedim.

Umarım bir ağabeyin ve büyüğün olarak yaptığım işbu uyarıdan dolayı gönül koymazsın.

Sevgilerimle."