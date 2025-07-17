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AK Partili isim "Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Erdoğan'ın sahaya süreceği isim hazır, şaşkına dönerler!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı siyasetin gündeminde konuşulmaya devam ederken AK Partili Savcı Sayan tartışmalara yön verecek çok çarpıcı bir açıklamada bulundu. Erdoğan'ın "Tüm muhalefeti şaşkına çevirip seçimi daha başlamadan bitirecek" bir ismi sahaya süreceğini öne süren Sayan "%99 kazanacak bir profil hazır" deyip o isim hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

AK Partili isim "Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Erdoğan'ın sahaya süreceği isim hazır, şaşkına dönerler!"
Hazar Gönüllü

Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili en çok tartışılan konulardan biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı. AK Parti'nin eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Erdoğan'ın aday olmadığı, gündeme bomba gibi düşecek bir senaryoyla ses getirdi.

ERDOĞAN: "BU SEÇİM BENİM İÇİN FİNAL"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimlerine doğru gidilirken "2023'te milletten kendi adımıza son kez oy istiyoruz" demiş, 2024 yerel seçimlerinde ise "Bu seçim benim için final" sözleriyle gündem olmuştu.

AK Partili isim "Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Erdoğan ın sahaya süreceği isim hazır, şaşkına dönerler!" 1

AK PARTİLİ SAYAN: "YÜZDE 99 KAZANACAK BİR PROFİL HAZIR"

Tartışmalar sürerken AK Partili Savcı Sayan sosyal medya hesabından dikkat çeken bir çıkışa imza attı. Sayan'ın iddiasına göre; Erdoğan'ın, aday olmaması durumunda sahaya süreceği isim "%99 kazanacak bir profil."

AK Partili isim "Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Erdoğan ın sahaya süreceği isim hazır, şaşkına dönerler!" 2
Savcı Sayan

"TÜM MUHALEFET ŞAŞKINA DÖNER"

Paylaşımında muhalefeti hedef alarak "Muhalefet hâlâ “Erdoğan aday olamaz” masalına sarılıyor" diyen Sayan şöyle devam etti:
"Ama unuttukları şey şu: Sayın Cumhurbaşkanımız bir daha aday olmasa bile, öyle bir ismi sahaya sürecek ki… Tüm muhalefet şaşkına döner, seçim daha başlamadan biter.

AK Partili isim "Yüzde 99 kazanacak" diyerek duyurdu: "Erdoğan ın sahaya süreceği isim hazır, şaşkına dönerler!" 3

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN SONRA EN İSABETLİ İSİM"

%99 kazanacak bir profil hazır. Muhalefet hâlâ birbirine çelme takmakla meşgul. Siyaset satrançtır, dama oynayanlar için son yakındır.

Not: Ben o değerli ismi şimdiden tahmin edebiliyorum… Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra en isabetli isimdir.. ”Ankara kulislerini iyi bilirim”

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Savcı Sayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ak parti cumhurbaşkanı adayı muhalefet
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